Pascua bajo fuego: Así se vivió el Domingo de Resurrección desde Gaza hasta el Vaticano

Cientos de feligreses acudieron a las iglesias con motivo del Domingo de Pascua o de Resurrección, desde el Vaticano hasta Gaza, miles expresaron solemnidad.

Reuters | El Papa León XIV pronuncia su mensaje “Urbi et Orbi” desde el Vaticano. Reuters | Un acólito utiliza un incensario con incienso ante una imagen de Jesucristo mientras cristianos palestinos asisten a la misa de Pascua en la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Reuters | Fieles asisten a la misa de Pascua para cristianos palestinos en la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. Reuters | Fieles que portan una estatua de Cristo Resucitado corren durante una procesión del Domingo de Pascua en Cospicua, Malta. Reuters | El representante patriarcal de Belén, Su Eminencia el Metropolitano Benedictos de la Diocesana, preside una procesión del Domingo de Ramos en la Iglesia de la Natividad, día que marca el inicio de la Semana Santa ortodoxa, que culmina el Domingo de Pascua, en Belén, en la Cisjordania ocupada por Israel. Reuteres | Fieles católicos en Damasco, Siria, celebran la Pascua en la iglesia de Nuestra Señora de Damasco. Reuters | Un judío reza frente a una de las entradas a la Ciudad Vieja en Jerusalén tras habérsele impedido el acceso para las oraciones de la Pascua en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Reuters | Agentes de seguridad israelíes patrullan las afueras de la Iglesia del Santo Sepulcro tras haberles impedido asistir a los actos de Pascua en su interior en Israel.

Con la resurrección de Jesucristo terminó la Semana Santa para los creyentes de la Iglesia Católica y la Ortodoxa, en el Vaticano, como dicta la costumbre, el papa León XIV pronunció su mensaje “urbi et orbi” desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro, el Domingo de Pascua.

Este Domingo de Resurrección o también conocido como Domingo Pascua se da en medio del conflicto en Irán e Israel, en donde se cerraron lugares simbólicos como la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Miles de feligreses acudieron a la Misa de Resurrección o Pascua de Resurrección, que de acuerdo con el Catolicismo y el Cristianismo, representa el triunfo sobre la muerte y el pecado.

Católicos, cristianos, judíos y ortodoxos llevaron a cabo sus celebraciones en un contexto de guerra en Medio Oriente y Estados Unidos.