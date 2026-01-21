Tragedias sobre rieles: Los accidentes de tren que el mundo no olvida

Repaso por los accidentes de tren más impactantes del mundo, desde el Ocean Queen Express de 2004 hasta el reciente choque en Córdoba 2026.

El tren es uno de los medios de transporte más seguros, pero cuando la tecnología falla o la naturaleza golpea, las consecuencias suelen ser catastróficas. A lo largo de las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de terribles accidentes que han obligado a ingenieros y gobiernos a rediseñar desde los frenos automáticos hasta las rutas costeras.

Estos son los eventos que marcaron un antes y un después en la historia de las vías.

🚨 Nueva tragedia en #España.



Un tren de la línea R4 de #Rodalies chocó contra un muro que colapsó sobre las vías entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, en #Barcelona.



El accidente dejó un maquinista sin vida y 15 heridos —tres de ellos graves—, apenas dos días después del… pic.twitter.com/OdWiDpUc5Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

Accidente en Sri Lanka (2004): El “Reina del Mar” y el tsunami

El 26 de diciembre de 2004 ocurrió el desastre ferroviario con más víctimas registrado en la historia. El tren Ocean Queen Express circulaba por la costa de Sri Lanka cuando fue alcanzado por el masivo tsunami del Océano Índico causado por un sismo.

El agua no solo descarriló los vagones , sino que los utilizó como proyectiles contra las palmeras y edificios cercanos. Se estima que entre mil 500 y 2 mil personas perdieron la vida

Tragedias de tren en Egipto (2002) e Irán (2004)

En febrero de 2002, Egipto vivió una pesadilla cuando un tren que viajaba de El Cairo a Luxor se incendió. Un fallo en un hornillo de gas en el tercer vagón desató un fuego que, debido a la velocidad del tren, se propagó como un soplete hacia el resto del convoy. El maquinista, sin notar el incendio, avanzó varios kilómetros antes de detenerse. El saldo fue de alrededor 373 personas.

Por otro lado, en Irán (2004), un tren cargado de azufre, combustible y fertilizantes explotó cerca de Neyshabur, provocando una onda expansiva que destruyó aldeas vecinas y mató al menos 300 personas.

5. Al Ayyat Train Disaster (2002) - Egypt



On February 20, 2002, a train traveling from Cairo to Luxor caught fire after a cooking gas cylinder exploded in the third carriage. The fire quickly spread to other carriages, leading to a horrific blaze that killed over 370 passengers.… pic.twitter.com/X8oz2MG1hX — Diwakar|दिवाकर|દિવાકર|திவாகர் (@TSKUPid) August 26, 2024

España (2013): La tragedia de la curva de Angrois

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en una curva pronunciada a la entrada de Santiago de Compostela.

El tren circulaba a 190 km/h en una zona limitada a 80 km/h.

La falta de un sistema de frenado automático avanzado en ese tramo específico permitió el error humano. Este accidente dejó 80 fallecidos y marcó el inicio de una renovación total de los sistemas de señalización del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario en toda Europa para evitar que el exceso de velocidad volviera a causar una matanza.

Accidente en Córdoba, España (2026): El choque frontal en Adamuz

El pasado domingo 18 de enero de 2026, España volvió a vestirse de luto. En la zona de Adamuz, Córdoba , un tren de la operadora Iryo sufrió un fallo técnico que lo llevó a invadir la vía contigua por la que circulaba un tren Alvia. El impacto fue brutal y dejó escenas de destrucción total.

Hasta el momento, las autoridades confirman, hasta ahora, 43 fallecidos y decenas de heridos.