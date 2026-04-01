¡No es filtro sepia! Isla de Creta, en Grecia, se tiñe de naranja por este extraño fenómeno

Una fuerte tormenta de arena del Sáhara afectó la isla de Creta, en Grecia, este miércoles; el fenómeno afectó vuelos y la calidad del aire en la zona.

Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja. Reuters. | El cielo de la isla de Creta, Grecia, se pintó de naranja.

Una fuerte tormenta de arena en el Mediterráneo sopló polvo desde África y cubrió el popular destino turístico de la isla de Creta, en Grecia, con una neblina naranja y roja hoy miércoles 1 de abril de 2026.

Cielos rojos en Creta: El impresionante avance del polvo del Sáhara sobre Grecia

Los cielos de la isla adoptaron tonos espectrales cuando ráfagas intensas arrastraron partículas de arena y polvo del desierto del Sáhara en el norte de África a través del Mediterráneo.

Caos aéreo en Heraclión: Vientos de 100 km/h obligan a desviar vuelos

En el aeropuerto de Creta, las ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora, lo que, combinado con el polvo, generó visibilidad extremadamente baja y una calidad del aire muy insalubre, según observaciones meteorológicas y datos de IQAir. La neblina persistente bloqueó otros tonos de la luz solar, produciendo cielos con un aspecto inquietante y casi apocalíptico.

La ciudad de Heraclión, uno de los principales puntos de la isla, se vio completamente inmersa en el polvo naranja.

Fuertes vientos empujaron partículas de arena y polvo desde el Sáhara, cruzando el mar hasta envolver las calles y edificios locales. Medios locales reportaron que la baja visibilidad provocada por esta nube obligó a varios vuelos con destino a Creta a desviarse hacia otros aeropuertos cercanos.

De África al Mediterráneo: Cómo las tormentas del Sáhara tiñen de naranja a Europa

El polvo proviene directamente del desierto del Sáhara, donde tormentas de viento levantan miles de toneladas de arena fina que viajan miles de kilómetros impulsadas por sistemas de baja presión mediterráneos.

Este fenómeno ocurre con frecuencia en primavera, pero esta vez alcanzó una intensidad notable en Creta, una isla que atrae millones de visitantes al año por sus playas y sitios arqueológicos.