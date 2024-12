De Lady Gaga a Eminem: 12 cantantes que brillaron en el cine de Hollywood

En la intersección entre la música y el cine, muchos artistas han logrado destacar en ambas industrias, llevando su talento más allá de los escenarios. A continuación, exploramos a 12 cantantes que han dejado huella en la pantalla grande, desde icónicas actuaciones hasta papeles memorables.

Lady Gaga

Lady Gaga no sólo demuestra su dominio de los escenarios de conciertos. Su papel protagónico en A Star is Born (2018) no solo le valió elogios de la crítica, sino también una nominación al Premio Oscar.

La cantante, conocida por su poderosa voz y estilo único, ha sabido trasladar su presencia escénica al cine en producciones como House of Gucci (2022), aunque la crítica no fue tan favorable en la secuela del Joker: Folie à Deux (2024).

Eminem

Eminem hizo su debut actoral en 8 Mile (2002), una película semi-autobiográfica que resonó con su propio ascenso en la industria musical.

Su interpretación del joven B-Rabbit le valió un Premio Oscar por la mejor canción original, consolidando su lugar no solo como un ícono del rap, sino también como un actor talentoso.

Whitney Houston

Su actuación en El Guardaespaldas (1992) es recordada como una de las más emblemáticas, combinando su poderosa voz con un papel dramático que capturó la atención mundial.

Harry Styles

Con su participación en Dunkerque (2017), Harry Styles demostró que puede actuar en películas de alto calibre, aportando una nueva dimensión a su carrera musical.

Selena Gomez

Desde sus inicios en Disney hasta sus papeles recientes en películas como Spring Breakers, Selena Gomez ha navegado con éxito entre la música y la actuación, aunque famosos y expertos han criticado su actuación en la cinta Emilia Pérez (2024).

Taylor Swift

Aunque comenzó con pequeños cameos, su papel en Ámsterdam (2022) marcó un hito importante en su carrera actoral.

Dua Lipa

La cantante británica hizo su debut actoral en Barbie (2023) y se prepara para papeles más importantes, mostrando su creciente influencia en el cine.

Ariana Grande

Conocida por su voz potente, Grande también ha incursionado en el cine, participando en No Mires Arriba (2021) y su papel como Galinda en Wicked (2024).

Marc Anthony

Su carrera como actor comenzó con Hackers (1995), donde mostró sus habilidades tanto musicales como interpretativas.

Becky G

La cantante de música urbana Becky G no sólo es famosa por temas de reggaetón, sinoque también ha incursionado en cintas como Power Rangers (2017), donde dio vida a Trini, la ranger amarilla. Además, en 2018 tuvo un papel en una cinta de ciencia ficción llamada AXL.

Rihanna

Con apariciones notables en películas como Battleship (2012), Rihanna ha expandido su carrera musical hacia el cine con éxito.

Jennifer Lopez

Desde Selena (1997) hasta Hustlers (2019), Jennifer López ha demostrado ser una artista multifacética que brilla tanto en la música como en la actuación.

Estos artistas no solo han diversificado sus carreras, sino que también han enriquecido el panorama cultural de Hollywood. La fusión entre música y cine continúa siendo un fenómeno fascinante que atrae a audiencias de todo el mundo.