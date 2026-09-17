Los políticos mexicanos señalados por presuntos nexos con cárteles: ¿quiénes son y qué se sabe?

Donald Trump no dio nombres de los políticos corruptos que tienen presuntos nexos con los cárteles... pero todo mundo, incluido el gobierno mexicano, sabe quiénes son los narcopolíticos.

¿Qué políticos han sido señalados por nexos con el narco?

El 29 de abril pasado, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó de nexos con el narco al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A su lista se sumó el senador Enrique Inzunza.

También apareció el nombre de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rocha; y a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, supuesto operador financiero de la familia de Rocha y enlace con Andy y Bobby López Beltrán.

Sumado al vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y a mandos policiacos como Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, José Antonio Dionisio y Juan Valenzuela Millán.

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El Rocha y su banda están acusados de haberse aliado con Los Chapitos para ganar las elecciones a cambio de dejarlos producir y traficar drogas, además de lavar dinero en el estado.

Pero el modelo de Rocha no es único. El Departamento del Tesoro reveló que los criminales se alían con políticos para ganar elecciones no solo a cambio de camino libre para el narcotráfico, sino para obtener puestos y así poder actuar con total impunidad.

El ejemplo más claro: el morenista Diego Rivera, quien fue detenido en febrero de 2026 tras ser acusado de extorsión y vínculos criminales, pero ¿cómo llegó al poder? ¿Quién lo ayudó?

¿Qué otros gobernadores han sido señalados?

A los 10 de Sinaloa se fueron sumando más personajes a través de indicios encontrados por la prensa de México y la de Estados Unidos.

Los Angeles Times expuso a los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, quienes estarían incluso colaborando con autoridades de Estados Unidos.

El caso más evidente fue el de Andy López Beltrán, señalado de múltiples casos de huachicol, corrupción y tráfico de influencias, a quien se le fue revocada su visa.

Pero antes de Andy ya había muchos otros nombres.

Ahí está “Lord Relojes”, quien fuera director de Investigación Aduanera; la diputada federal morenista y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, acusada por Estados Unidos de nexos con los rusos; y los alcaldes o excaldes morenistas de Tijuana, Montserrat Caballero; Mexicali, Norma Alicia Bustamante; y San Felipe, José Luis Dagnino.

A la lista se agrega en Nogales, Juan Francisco Gim; San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval; la presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Myrna Brighite Granados; y la consejera estatal de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo.

Mucho se ha dicho también del senador Adán Augusto López, que no quiere hablar con la prensa. Y como dicen, el que calla, otorga.

¿Qué relación tiene Adán Augusto López con Hernán Bermúdez?

Adán Augusto López es la confirmación en persona del modelo morenista con el nombramiento que hizo de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, como secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Los rumores más recientes de morenistas desvisados son el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

¿Quién es Ana Karen Val Medina?

Otro personaje de la 4T por el que nadie apostaría que tuviera visa es la exalcaldesa del PT en Elota, Ana Karen Val Medina.

A pesar de las acusaciones de que Los Chapitos la impusieron como alcaldesa, ganó relevancia nacional y visitaba al expresidente López Obrador en Palacio Nacional y participaba en reuniones de alto nivel de la 4T.

Ana Karen Val Vidal fue relacionada con personajes del Cártel de Sinaloa como René Bastidas, “El 00”, y Leonardo García Corrales, acusado en Estados Unidos de ser el principal productor de fentanilo en Elota.

