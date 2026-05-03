La honestidad se desmorona: la lista de políticos de Morena acusados de vínculos con el narcotráfico

Morena llegó al poder con la promesa de barrer la corrupción y al narcotráfico de arriba hacia abajo. Aseguró que eran diferentes, y que solo ellos veían por el pueblo de México, pero hoy la realidad desmorona esta narrativa.

En medio de la polémica de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, ya existe una lista enorme de políticos que no practican ni la honestidad ni la austeridad que tanto pregonan, siendo señalados como narcopolíticos.

“Vamos a acabar con la corrupción": Lista de políticos acusados de nexos con el crimen organizado

Su discurso siempre fue el mismo: “Vamos a acabar con la corrupción”. Con esta palabra, una y otra vez Morena prometió limpiar la casa, pero hoy Estados Unidos señala que muchos afiliados llegaron al cargo a través de un pacto criminal.

Una lista interminable de políticos morenistas enfrentan señalamientos por sus vínculos con el crimen organizado, y no son cualquiera. La lista apunta a alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y hasta el mismo expresidente.

Muchos de ellos con visas canceladas y cuentas congeladas. Porque el mensaje fue claro, y lamentablemente tuvo que venir no de aquí, sino de Estados Unidos.

El problema no es que se repita el discurso de EU, sino que, cuando el río suena, es porque algo lleva, y que los propios morenistas se defiendan entre sí, enciende las alertas.

¿Quiénes son los principales políticos de Morena acusados de nexos con criminales?

Aunque la lista perfila a más de 50 políticos ligados al partido guinda, entre los principales se destacan:



Andrés Manuel López Obrador: investigaciones de la DEA por su campaña en 2006

Rubén Rocha Moya: gobernador de Sinaloa con licencia acusado de nexos con “Los Chapitos”

gobernador de Sinaloa con licencia acusado de nexos con “Los Chapitos” Marina del Pilar: gobernadora de Baja California, que ya no cuenta con Visa

Adán Augusto: nexos criminales con “La Barredora”

Diego Rivera: alcalde de Tequila ligado al CJNG

Américo Villarreal: gobernador de Tamaulipas acusado de financiar su campaña con dinero ilícito.

Alfredo Ramírez Bedolla: gobernador de Michoacán vinculado a “Cárteles Unidos”.

Enrique Inzunza Cázares: Senador vinculado a “Los Chapitos”

Red de corrupción que alcanza empresas

Hasta el propio Andrés Manuel López Obrador ha sido mencionado en investigaciones de la DEA que señalan un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña presidencial en 2006.

Se trata de un señalamiento amplio de corrupción que habría salpicado incluso a empresas mexicanas, presuntamente vinculadas a “Los Chapitos” e identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las investigaciones también alcanzan a familias, como la de Favela López, señalada como una de las principales operadoras en una red de suministro de precursores químicos a través de la empresa Sumilab y otras afiliadas.

Lo peor de todo es que incluso dentro del propio oficialismo se han hecho declaraciones que reflejan la gravedad del problema. Tal y como lo señaló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores:

“Ahora casi tienes que ser narco o tener muchos padrinos para poder competir”. Una frase que, para muchos, resume lo que está pasando en México.

