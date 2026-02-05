¿Quién es Diego Rivera “N”, el alcalde de Tequila que pasó de regidor a detenido federal?

La detención de Diego “N” , presidente municipal de Tequila, Jalisco, generó un intenso debate sobre la corrupción que se vive alrededor de las esferas políticas y es que, el caso no solo golpeó este nicho, también una región estratégica para la economía del país.

¿Quién es Diego “N”, alcalde detenido de Tequila?

Pese a haber ocupado cargos públicos durante poco más de un año, la información pública sobre Diego “N” es limitada. Antes de llegar a la presidencia municipal, se desempeñó como regidor en Tequila y, de acuerdo con reportes locales, se dedicaba a la compra y venta de caballos.

En su declaración patrimonial de 2023, cuando aún era regidor, señaló haber estudiado la licenciatura en Derecho sin concluirla, además de reportar ingresos modestos por actividades comerciales. En ese documento también indicó ser soltero y no detalló con precisión su experiencia laboral previa.

Morena y una carrera política sin trayectoria amplia; El caso de Diego Rivera en Tequila

Diego “N” fue postulado por Morena como candidato a la presidencia municipal y ganó las elecciones de junio de 2024. Su llegada al cargo se dio sin una trayectoria política extensa, lo que generó cuestionamientos desde el inicio de su administración.

Al asumir el gobierno municipal en octubre de 2024, prometió conducirse bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, discurso que hoy contrasta con los señalamientos que enfrenta ante las autoridades.

Tequila: un municipio pequeño con gran peso económico

Aunque Tequila cuenta con alrededor de 44 mil habitantes, su importancia económica es significativa. Forma parte de la Ruta del Tequila, integrada por varios municipios jaliscienses que reciben anualmente cerca de 1.4 millones de visitantes.

Según datos oficiales, en 2024 las exportaciones de tequila alcanzaron los 575 millones de dólares, siendo el alcohol el principal producto de venta internacional. Esta relevancia convierte al municipio en un punto estratégico para la industria y el turismo.

Extorsión a tequileras y la Operación Enjambre

Las investigaciones contra Diego “N” se intensificaron tras denuncias por extorsión a productores de tequila y cerveza. La detención se realizó en el marco de la Operación Enjambre, una estrategia de seguridad enfocada en combatir redes de corrupción y cobros ilegales desde gobiernos municipales.

Entre los casos más relevantes destaca la denuncia de la empresa José Cuervo, que acusó a funcionarios municipales de exigir hasta 60 millones de pesos para evitar la clausura de una planta, pese a que los pagos legales rondaban el millón de pesos anuales. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que al menos otras 10 empresas reportaron prácticas similares.

Señalamientos por vínculos con el CJNG y desvío de recursos

A Diego “N” también se le relaciona con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En mayo de 2025 fue citado por la Fiscalía estatal tras un concierto en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Además, enfrenta denuncias por supuesto desvío de recursos y uso indebido del Museo Nacional del Tequila, inmueble patrimonial que, según acusaciones, habría sido modificado y utilizado como residencia. El INAH presentó una denuncia por estas alteraciones.

Denuncias internas y crisis de seguridad en Jalisco

A la lista de señalamientos se suman denuncias presentadas por tres regidoras del ayuntamiento —dos del PRI y una de Morena— por acoso político, violencia de género, amenazas y obstrucción de funciones.