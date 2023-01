Este martes 24 de enero la academia dio a conocer la lista de los nominados para los Oscar 2023, ante esto, puede surgir la pregunta de ¿quiénes son los mexicanos nominados a la estatuilla?

Para la edición 95 de los Oscar 2023 hay mexicanos nominados con películas que fueron las favoritas del público, pero, ¿quiénes son?

¿Quiénes son los mexicanos nominados a los Oscar 2023?

En la lista de los mexicanos nominados a los Oscar 2023 se encuentra el favorito de muchos, el tapatío Guillermo del Toro, con su trabajo “Pinocho” el cual está nominado a la estatuilla como mejor película animada.

Pinocho competirá el próximo 12 de marzo con películas como: “Marcel the shell with shoes on”, “Puss in boots: The last wish”, “The sea beast” y “Turning Red”.

Otro de los mexicanos nominados y favoritos para llevarse el Oscar es Alejandro González Iñarritu con su largometraje Bardo, el cual sorprendió a muchos y dividió la opinión pública; sin embargo, está nominada a la categoría de Mejor Fotografía de los Oscar 2023.

Alfonso Cuarón no se quedó atrás y forma parte de los mexicanos nominados a los Oscar 2023, a pesar de no haber dirigido ninguna cinta, fue productor de Le Pupille, producción italiana que competirá por la estatuilla en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real.

A pesar del reconocimiento del público y de los críticos del cine, el mexicano Diego Calva, quien interpreta a Manny Torres en la película Babylon, no alcanzó a competir en la categoría de mejor actor.

Sin embargo, Babylon logró entrar en la categoría de Música original, compitiendo con filmes como: “All quiet on the western front”, “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once” y “The Fabelmans”.

¿Cuándo y dónde ver los Oscar 2023?

La gala de los premios Oscar 2023 se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, Jimmy Kimmil, del popular show “Jimmy Kimmel Live!” fungirá como el presentador del show.

Azteca 7 cubrirá la entrega de los Oscar 2023 para saber si los mexicanos nominados se llevarán el premio a casa.