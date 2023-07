Científicos hallan vía hormonal que puede acelerar la quema de calorías y ayudaría a bajar de peso

Bajar de peso, ya sea por salud o por razones estéticas, siempre ha sido un tema un tanto difícil por las diferencias entre unos cuerpos y otros. Ahora, científicos han identificado un factor hormonal de diferenciación de crecimiento, que podría ayudar con este proceso.

La restricción calórica que promueve la pérdida de peso es una estrategia eficaz para tratar la enfermedad del hígado graso no alcohólico y mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2. A pesar de su eficacia, en la mayoría de las personas, la pérdida de peso generalmente no se mantiene en parte debido a las adaptaciones fisiológicas que suprimen el gasto de energía, un proceso conocido como termogénesis adaptativa, cuyos fundamentos mecánicos no están claros, señala un estudio publicado en la revista científica Nature.

¿Dónde se produce la hormona que ayuda a quemar calorías?

El tratamiento de roedores alimentados con una dieta alta en grasas con factor de diferenciación de crecimiento recombinante 15 (GDF15) reduce la obesidad y mejora el control glucémico a través de la supresión de la ingesta de alimentos dependiente del receptor de la familia del factor neurotrófico derivado de células gliales (GFRAL).

“Además de suprimir el apetito, GDF15 contrarresta las reducciones compensatorias en el gasto de energía, provocando una mayor pérdida de peso y reducciones en la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) en comparación con la restricción calórica sola”, se lee en el artículo.

Este efecto de GDF15 para mantener el gasto de energía durante la restricción calórica requiere un eje de señalización dependiente de GFRAL-β-adrenérgico que aumenta la oxidación de ácidos grasos y el ciclo fútil del calcio en el músculo esquelético de ratones. Estos datos indican que la orientación terapéutica de la vía GDF15-GFRAL puede ser útil para mantener el gasto de energía en el músculo esquelético durante la restricción calórica.

Las actividades que ayudan a quemar más calorías

Actividades como el patinaje (en ruedas en línea), baloncesto, Flag Football: es una modalidad del fútbol americano, tenis, correr despacio, correr subiendo escaleras, natación intensa, Taekwondo, entre otros, ayudan a quemar más calorías.