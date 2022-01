Víctimas en Hotel Xcaret, eran buscados por lavado de dinero

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que una de las víctimas por un ataque a balazos ocurrido al interior del Hotel Xcaret de Playa del Carmen es Robert James Dinh, quien tenía un largo historial delictivo en Canadá.

Pertenecía al crimen organizado

El sujeto era sospechoso de lavado de dinero, acusado presuntamente por los delitos de tráfico de drogas, uso falso de identidad, entre otros, además era integrante de un grupo del crimen organizado vietnamita que opera en Canadá y Estados Unidos.

Desde el año 2019 Robert Dinh era busado por delito de lavado de dinero en Canadá, se creyó que había huido a Vietnam por lo que la policía canadiense con ayuda del programa Be On the Lookout ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien ayudará a detenerlo.

La organización criminal transportaba droga a otros países

Autoridades policiales de Canadá informaron que dicha organización criminal al parecer transportaba éxtasis y marihuana al sur de los Estados Unidos y cocaína al norte de Canadá y tenía afiliados en California, México, Australia y Vietnam.

El viernes 21 de enero, Robert Dinh o Cong Dinh como también se llamaba fue ejecutado por un sujeto armado en el Hotel Xcaret de la Riviera junto con otro hombre identificado como Thomas Cherukara, al momento el asesino sigue prófugo.

Autoridades quintanarroenses buscan a agresor

Ya fueron difundidas imágenes del sujeto que disparó contra las tres personas en el Hotel Xcaret, dos de ellos perdieron la vida y una resultó lesionada, autoridades locales ya se encuentran en la búsqueda del responsable del ataque.