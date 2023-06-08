La banda de rock Rammstein inició su gira europea en Alemania, en la ciudad de Munich, en medio de acusaciones de abuso sexual contra el líder de la banda y vocalista, Till Lindemann.

El 25 de mayo, una usuaria de Twitter de 24 años y fanática de Rammstein de Irlanda del Norte presentó denuncias de haber sido drogada en un concierto en Vilnius. Compartió que la llevaron al backstage donde Lindemann le pidió que tuviera sexo con él y se enojó cuando ella se negó.

Durante la semana siguiente, los medios alemanes realizaron sus propias investigaciones y descubrieron varias historias similares de mujeres jóvenes que denunciaron haber sido drogadas o maltratadas en los conciertos de Rammstein.

Algunas de estas mujeres recordaron haber sido seleccionadas para pararse en la primera fila frente al escenario, conocido como "Fila Cero", donde fueron filmadas y fotografiadas antes de ser invitadas detrás del escenario donde se esperaba que participaran en actos sexuales.

Michael Prütz / Asistente a concierto:

“Siempre diría que es como un divorcio. Si hablas con el marido, dirá: “Qué mala esposa”. Si le hablan a la mujer, siempre sería “Qué mal marido”. Siempre debes escuchar ambos lados”.

Rammstein emitió un comunicado diciendo que la banda tomó las acusaciones "extremadamente en serio". Pidieron a los fanáticos que no emitan juicios públicos sobre aquellos que han presentado acusaciones. "Tienen derecho a su punto de vista", decía el comunicado, "pero nosotros, la banda, también tenemos derecho, a no ser prejuzgados".

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.



We are not aware of any official investigations into this matter. — Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023

Conciertos de Rammstein en Munich no tendrán "Fila cero" ni fiestas

Los fans en el concierto de Munich parecieron hacer exactamente lo que la banda les pidió que hicieran.

"Todavía no se ha probado nada y todo es cuestión de interpretación, diría yo", dijo Andrea Rusdorfer. "La culpa solo se puede establecer cuando hay evidencia", agregó.

"Creo que Till tiene derecho a negarse a decir algo al respecto. Pero también creo que las víctimas tienen derecho a decir algo y hablar", dijo otra seguidora, Hella Echelmeier.

La banda tocará cuatro noches seguidas en Munich.

El ayuntamiento se ha tomado las acusaciones en serio y ha obtenido un compromiso claro de Rammstein y su promotor local de que no habrá "Fila cero" ni fiestas posteriores a sus actuaciones en Múnich.

"Definitivamente tendremos, digamos, un 'espacio de seguridad', una carpa segura, un equipo de concientización en el lugar para las mujeres que piensan que están en una situación problemática", dijo David Suess, uno de los miembros del ayuntamiento de Munich.