Rapiña en Acapulco, Guerrero, tras el huracán “Otis”; una consecuencia de la falta de apoyo

El paso del huracán “Otis” por Guerrero, dejó pérdidas de vidas humanas y materiales incalculables durante la madrugada del 25 de octubre, y a pesar de que el dicho señala que “después de la tormenta llega la calma”, la situación para los habitantes de Acapulco es todo lo contrario.

Cuando los vientos cesaron y la lluvia dejó de caer, la golpeada “Perla del Pacífico” se dio cuenta de lo que un categoría 5 podría causar, pues al día de hoy ni las comunicaciones, ni la electricidad han regresado a la entidad en su totalidad.

Por si fuera poco, la escasez de alimentos y de gasolina ha comenzado a crear pánico entre la población quienes han tenido que recurrir a la rapiña a falta de apoyo de un gobierno rebasado.

#Guerrero | Los grandes gigantes cayeron ante el embate de #Otis.



Esta tarde así luce #Acapulco Diamante; son imágenes captadas por el dron y las cámaras de #FIA.



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“Nos vemos obligados a comer": Javier Alatorre habló con damnificados del huracán “Otis”

Tras conocerse la magnitud de la tragedia, Javier Alatorre y el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se trasladaron hasta Acapulco para conocer y darle voz a las historias de todos los habitantes que hoy luchan por levantarse de esta tragedia.

Una de ellas es la señora Samira Saldaña, una damnificada que recurrió al saqueo para poder sobrevivir y alimentar a su familia; aún así, relata que en este punto todo es escaso.

No hay agua, no hay comida… No es justificable, pero nos vemos obligados a comer.

Todos los habitantes buscan lo mismo, alimentos perecederos como enlatados y agua, que los ayuden a sortear los siguientes días después de “Otis”. En el caso de Samira, también un colchón.

Ha de decir que el colchón no se ocupa, pero sí porque se me mojó.

Pero no fue la única pérdida luego del huracán: vidrios rotos, un auto inservible, muebles en el agua y hasta ropa son algunas de las cosas que tendrá que reponer en los próximos meses; sin embargo, la prioridad por ahora es buscar alimento porque no confía en que lleguen las autoridades.

Tiene que llegar ayuda, pero desgraciadamente no se la dan a quien realmente la necesita.

#Guerrero | No hay agua, comida ni servicios.



Samira Saldaña se acercó a una tienda para saquearla; se llevó jamón, enlatados, agua, galletas y un colchón.



"Tendría que llegar ayuda pero no se la dan a quien realmente la necesita", afirma.



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Se reporta rapiña de comida, muebles y gasolina en Acapulco

En la zona turística, Alba Álvarez de FIA también reportó como los ciudadanos recurrieron a los saqueos de todas las tiendas que se encuentran alrededor, aún si no venden alimentos. Incluso las gasolineras no se salvan de la rapiña. A pesar de que los despachos de combustible le dan prioridad a la Guardia Nacional y CFE para que acudan a ayudar a la población de Acapulco.

El problema que se está presentando aquí es que la gente se está amontonando incluso para rapiñar la gasolina, cuando sabemos lo peligroso que es manejar estas bombas que puede ocasionar una explosión.

#Guerrero | ¡Saqueos e imprudencia!



En #Acapulco había una ocupación turística del 50%. Una de esas personas que vacacionaba en la bahía, es compañera de #FIA y nos envía este video donde comparte una preocupación: hay #rapiña y mucha irresponsabilidad.



Informa Alba Álvarez. pic.twitter.com/EVL0khLteM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Habitantes reportan que ya no hay comida en Acapulco

Por su parte, Federico Anaya de FIA reporta cómo las compras de pánico antes y después del huracán “Otis” han causado escasez de alimentos en Acapulco. En Chilpancingo, capital de Guerrero, las tiendas se encuentran llenas de ciudadanos que llegan con la esperanza de encontrar comida. Los testimonios reportan que la rapiña en Acapulco ha dejado a la ciudad sin suministros.

Fue una experiencia muy traumante… Yo soy foránea y que me haya tocado sin mi familia cerca la verdad si es una experiencia que no me gustaría que alguien más lo viviera.

En consecuencia, las carreteras se encuentran abarrotadas, sumado a los derrumbes, los tiempos de transporte son prolongados. A manera de precaución las tiendas han cerrado sus rejas.

#Guerrero | Las compras de pánico provocaron escasez.



La gente recorre decenas de kilómetros desde #Acapulco hasta la capital del estado para comprar un poco de comida.



"No hay nada, la misma gente robó todo", dice una afectada.@FedericoAnayaD1 reporta en @HMeridiano. pic.twitter.com/XRdD0vroSc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Desabasto de gasolina es otro problema que enfrenta Acapulco

Otro de los problemas que está enfrentando la gente en Guerrero es el desabasto de gasolina. La gente de Acapulco se traslada hasta Chilpancingo para llenar sus tanques de gasolina y otros recipientes para más tarde.

Ni combustible, ni comida, ni nada.

Pero antes deben recorrer varias horas para poder abastecerse de lo mínimo.

#Guerrero | Uno de los principales problemas que enfrenta la gente es el desabasto de #gasolina; las personas viajan hasta la capital para encontrar combustible.



En las largas filas cargan bidones para poder llevarlo de regreso a #Acapulco.



📹 | @FedericoAnayaD1. pic.twitter.com/0sO1aN2n6u — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Asimismo, las filas de vehículos que buscan han colapsado el tráfico. La rapiña en todo el camino acompaña a quienes buscan víveres en otras ciudades, debido al desabasto en Acapulco.