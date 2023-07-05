¡Más cumbias, menos corridos! Raymix casi llora de que AMLO haya recomendado su música

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó la canción "Oye mujer" de Raymix en la conferencia matutina de este miércoles 5 de julio y el cantante contestó al mandatario a través de un video donde dijo que se sentía sumamente agradecido por el detalle.

"¡El presidente de la República recomendó mi música! Vamos a ver el video", dijo Raymix, posteriormente, señaló que el presidente estaba sonriendo con su música. "Gente, por favor, procuren ser más selectivos con lo que escuchan, no trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia (...)", mencionó.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! 😭😭😭🥹 pic.twitter.com/4fddl0U5M1 — Raymix (@raymixmusic) July 5, 2023

AMLO critica corridos tumbados y enseña a los jóvenes su repertorio

AMLO lleva al menos dos semanas pidiendo a los jóvenes que dejen de escuchar música que haga apología al consumo de drogas y portación de armas, como es el caso de los corridos tumbados. “No tienen que estar escuchando la Mercedes Benz y me las paso muy bien con mis tachas y Calibre 50 y todas esas cosas", dijo este miércoles.

¿Qué canciones ha puesto AMLO en su conferencia mañanera?

En otras ocasiones ha puesto canciones como:

No se va de Grupo Frontera.

Te mereces un amor de Vivir Quintana.

Frágil de Yahritza y Su Esencia.

América de Los Tigres del Norte con Residente.

Tenías que Ser Tú de Silvana Estrada.

Oye Mujer de Raymix.

A pesar de que AMLO está en contra de los corridos tumbados por los temas que tratan, en diversas ocasiones ha dejado en claro que no los prohibirá, pues apoya la idea de "prohibido prohibir".

“Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran. (...) Si quieren, que sigan escuchando todo. Prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo”, aseveró.

El mandatario adelantó que recomendará 10 "rolas buenas" para que los jóvenes tengan más opciones de música, por lo que, al final de cada conferencia matutina, comparte una. Una de las canciones que más pone el morenista es la de "Ya supérame" de Grupo Firme.