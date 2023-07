¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 5 de julio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este miércoles 5 de julio de 2023.

AMLO lamenta muerte de Adolfo Gilly

El presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del historiador Adolfo Gilly, quien también fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Quiero expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Adolfo Gilly un historiador, maestro universitario de la facultad de ciencias políticas de la UNAM, escritor, tiene una obra que es indispensable para entender el proceso revolucionario mexicano”, mencionó.

AMLO contesta a Santiago Creel

El presidente López Obrador respondió a Santiago Creel quien ayer le dijo desgraciado por intentar robar libertades: “El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir ‘esto está mal’, ‘por qué esta simulación’ o ‘son unos ingratos, Fox que trabajé con él, que le ayudé en tantos enjuagues y ahora me abandonan estos ingratos’”, dijo.

AMLO arremete contra Xóchitl Gálvez

“Se empezó a hacer evidente con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo, para tratar de engañar, de que ahora si se iba a voltear a ver al pueblo, ahora sí ya”, dijo AMLO, quien por tercera ocasión dijo que ella sería la candidata presidencial de Va por México.

