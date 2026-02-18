Harvard detecta una “recesión” de la amistad: ¿nos estamos quedando solos?

La amistad podría estar atravesando una crisis silenciosa. Un estudio difundido por la Escuela Kennedy de Harvard advierte sobre lo que denomina la “recesión de la amistad”, un fenómeno que refleja la disminución de relaciones cercanas en adultos.

De acuerdo con la investigación publicada en febrero de 2025, cada vez más personas reportan tener pocos o ningún amigo íntimo, mientras que el número de quienes dicen contar con amplios círculos sociales ha caído de forma significativa en comparación con décadas anteriores.

Aunque vivimos en la era de la hiperconectividad digital, el estudio señala que las relaciones profundas están disminuyendo, lo que podría tener efectos en la salud emocional y el bienestar colectivo.

Hay una tendencia creciente en países como EU en la que cada vez más adultos reportan tener pocos o ningún amigo cercano | Freepik

¿Qué es la “recesión de la amistad”?

El término "recesión de la amistad" describe un cambio estructural en la forma en que las personas construyen y mantienen vínculos cercanos. No se trata solo de sentirse solos, sino de una reducción medible en el número de amistades íntimas reportadas en encuestas nacionales.

Datos citados en el análisis indican que, desde 1990, el porcentaje de personas que dicen no tener amigos cercanos se ha multiplicado varias veces, mientras que el grupo que reporta tener diez o más amistades íntimas se ha reducido de manera considerable.

La investigación se basa en estudios sociales como la American Perspectives Survey, que muestran un deterioro progresivo en la cantidad y calidad de conexiones personales.

¿Por qué están disminuyendo las amistades?

Según la Escuela Kennedy de Harvard hay varios factores posibles:



Cambios en los hábitos de trabajo, con jornadas más largas o dinámicas remotas.

Menor participación en espacios comunitarios presenciales.

Sustitución de interacciones profundas por comunicación digital breve.

Aumento del individualismo en sociedades modernas.

Aunque las redes sociales permiten contacto constante, los investigadores advierten que no necesariamente sustituyen la intimidad emocional que caracteriza a una amistad sólida.

La recesión se refiere a un cambio profundo en cómo se forman y sostienen las amistades, con menos tiempo dedicado a relaciones profundas pese a que la conectividad digital ha aumentado | Freepik

¿Son importantes las amistades para la salud?

Harvard ha sostenido durante años (a través de estudios sobre bienestar y felicidad) que las relaciones personales cercanas son uno de los factores más determinantes para la salud mental y física a largo plazo.

La disminución de amistades podría relacionarse con mayores niveles de estrés, ansiedad y aislamiento social, fenómenos que ya preocupan a especialistas en salud pública.

¿Estamos perdiendo la capacidad de conectar?

Más que una crisis repentina, la “recesión de la amistad” refleja una transformación gradual en la vida social contemporánea. El estudio plantea una pregunta incómoda: en un mundo más conectado que nunca, ¿estamos realmente más acompañados?