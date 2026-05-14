¡Crea tu propio sticker del Mundial 2026! Así puedes personalizarlo con Inteligencia Artificial; paso a paso

La fiebre por el Mundial 2026 ha inundado las redes sociales con imágenes de personas luciendo como stickers mundialistas, hechos con ayuda de la Inteligencia Artificial, impactando a miles de usuarios, pero ¿cómo crear estas imágenes?

¿Cómo crear un sticker del Mundial con IA? Paso a paso

¡No te quedes sin la tuya! Los stickers del Mundial pueden realizarse totalmente gratis en la plataforma de Gemini, plataforma de IA de Google, por lo que puedes hacerlo desde la versión web o desde la aplicación en tu celular.

Te compartimos los sencillos pasos para crear tu imagen mundialista con Inteligencia Artificial:



Ingresa a Gemini ; versión web o aplicación.

; versión web o aplicación. Selecciona una fotografía de tu cara y una de tu jugador favorito; se recomienda estar de frente y que la imagen sea nítida.

Una vez que seleccionaste las imágenes, cárgala en la plataforma de IA.

Escribe el prompt . Es importante ser específico con las instrucciones y detalles para que salga lo más realista posible.

. Es importante ser específico con las instrucciones y detalles para que salga lo más realista posible. Envía la imagen junto con las instrucciones y ¡listo!.

Al tener tu sticker del Mundial 2026, podrás realizarle todos los cambios que quieras como colores, cambio de playera de equipo, entre otras.

¿Cuál es el prompt para crear tu sticker del Mundial 2026?

El prompt perfecto para crear tu sticker del Mundial 2026, y que quede lo más similar a las estampas del álbum oficial de este gran evento deportivo, es el siguiente:

Prompt para el sticker del Mundial 2026:

Genera un sticker coleccionable estilo Panini FIFA Mundial 2026 usando EXACTAMENTE el mismo diseño, fondo, tipografía, banners naranjas, número "26" detrás del jugador, logo FIFA, texto vertical del país, bandera, logo Panini Y EL MISMO JERSEY/ UNIFORME que aparece en la IMAGEN 2.

IMPORTANTE — NO CAMBIES EL UNIFORME: La camiseta deportiva debe ser EXACTAMENTE la misma que aparece en la IMAGEN 2: mismo color, mismo diseño, mismo escudo, mismas mangas, mismos detalles. No la modifiques no la reinterpretes, no cambies el equipo del jersey.

Reemplaza ÚNICAMENTE:



La cara del jugador → usa la cara EXACTA de la persona en la IMAGEN 1, manteniendo sus rasgos, color de piel, pelo y forma de la cara. La cabeza debe encajar de forma natural sobre el cuerpo y el uniforme original del jugador del cromo. Los datos textuales del cromo:

NOMBRE: [nombre]

DATOS [fecha de nacimiento - altura - peso]

CLUB [equipo]

PAÍS / TEXTO VERTICAL: MEX

BANDERA: México

Recomendaciones para que tu sticker del Mundial 2026 salga perfecto

Si quieres que tu sticker del Mundial 2026 salga lo mejor posible, te compartimos las siguientes recomendaciones:

