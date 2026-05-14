VIDEO “Bambi, volví a tomar": Policía de Francia alerta por ciervos ebrios

Una escena que puede resultar humorística fue la que captaron en Francia, donde un ciervo se mueve de forma errática porque está ebrio, aunque no necesariamente haya tomado varias botellas de vino.

El video de la Gendarmería de Saona y Loira que se hizo viral

En realidad, es un fenómeno que suele suceder de forma más natural. La Gendarmería de Saona y Loira compartió un video en sus redes sociales donde uno de estos animales corre en círculos en medio del campo y mueve su cabeza de forma errática.

¿Por qué aparecen ciervos ebrios en los bosques de Francia?

La explicación más simple es que, durante la primavera, estos ciervos salvajes suelen comer brotes, frutas fermentadas o vegetación descompuesta, lo que causa este tipo de comportamientos.

Otra explicación que brindan las autoridades, aunque menos común, puede ser que los ciervos hayan sufrido alguna lesión, una enfermedad, traumatismos o trastornos neurológicos.

Los riesgos de encontrar animales salvajes en la carretera

Aunque puede parecer gracioso, este tipo de suceso puede representar riesgos, ya que los ciervos pueden cruzar de forma repentina en la carretera, causando colisiones, especialmente en las noches o en vías secundarias.

“Así que, reduzcan la velocidad, anticipen, eviten giros bruscos y tengan especial cuidado en zonas boscosas”, señaló la Gendarmería de Saona y Loira en su perfil oficial de Facebook. Incluso se tomaron el tiempo para hacer una broma.

“Si Bambi se ha pasado un poco con el aperitivo del bosque, quizás no sea el momento de conducir como si la carretera fuera suya, ¿verdad?”, mencionó la Gendarmería en su publicación.

La policía local insistió en conservar una actitud de prevención ante el comportamiento errático de un animal: mantener la distancia, evitar acercarse a estos animales salvajes y extremar precauciones al circular por las carreteras.