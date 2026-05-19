¡Pánico en las alturas! Apagón paraliza parque de atracciones en Texas; visitantes caminan en rieles de la montaña rusa | VIDEO

Momentos de tensión y nerviosismo se vivieron en un parque de atracciones en Arlington, Texas, luego de que un apagón obligara a detener múltiples juegos mecánicos mientras decenas de personas se encontraban a bordo. Videos compartidos en redes sociales muestran a visitantes descendiendo lentamente por las estructuras metálicas de algunas montañas rusas, incluyendo la icónica Titan, una de las atracciones más altas y rápidas del parque.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades del parque, la falla ocurrió durante la jornada del pasado sábado 16 de mayo debido a un problema eléctrico interno, lo que provocó la suspensión temporal de varios juegos mecánicos por motivos de seguridad.

🔴 #VIDEO | ¡Pánico en las alturas!



Apagón paraliza parque de atracciones en #Texas; visitantes caminan en rieles de la montaña rusa



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¿Qué pasó en el parque de atracciones en Texas?

¿Qué pasó en Six Flags Over Texas? El corte de energía ocurrió de manera repentina mientras varias atracciones se encontraban en funcionamiento. Como parte de los protocolos de emergencia, trabajadores del parque realizaron evacuaciones controladas para retirar a los pasajeros atrapados en las alturas.

Las imágenes más impactantes muestran a personas caminando sobre las vías de la montaña rusa “Titan” acompañadas por empleados de seguridad. Aunque la escena generó alarma entre visitantes y usuarios en redes sociales, Six Flags informó que no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Power outage at Six Flags caused riders to walk down the ride tracks after rides shut down. pic.twitter.com/vkpfUAN8KB — FearBuck (@FearedBuck) May 18, 2026

¿Por qué tuvieron que caminar sobre la montaña rusa?

Expertos en seguridad de parques temáticos explican que cuando ocurre una falla eléctrica en una montaña rusa, los sistemas automáticos detienen el recorrido para evitar accidentes mayores.

En estos casos, si el tren queda detenido en una zona elevada, el personal activa protocolos de evacuación manual para sacar a los pasajeros de manera segura, incluso si eso implica descender por pasarelas instaladas junto a los rieles.

¿Qué dijo Six Flags sobre el apagón?

A través de un comunicado, el parque aseguró que el problema fue causado por una falla interna en el suministro eléctrico y que el personal actuó conforme a los procedimientos establecidos. Además, señalaron que las atracciones afectadas fueron revisadas antes de reiniciar operaciones.

El incidente rápidamente se volvió viral en plataformas como “X”, antes Twitter; TikTok e Instagram, donde usuarios compararon la experiencia con “una película de desastre”. La situación reabre el debate sobre la seguridad en parques de diversiones y la importancia del mantenimiento preventivo en atracciones de alta velocidad; ¿te atreverías a bajar caminando desde una montaña rusa detenida a decenas de metros de altura?

