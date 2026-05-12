¿OVNIs reales? Pentágono desclasifica misteriosos VIDEOS de fenómenos UAP en Medio Oriente

¿OVNIS en Medio Oriente? El debate acerca de los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sis siglas en inglés) volvió a encenderse a nivel mundial luego de que el Pentágono liberara más videos y documentos desclasificados con imágenes captadas por sistemas militares en Irak, Siria, Irán y Grecia.

La publicación incluye grabaciones inéditas obtenidas por sensores infrarrojos, radares y cámaras de vigilancia utilizadas por fuerzas estadounidenses durante operaciones militares y de inteligencia. Las imágenes muestran objetos aéreos con movimientos que, hasta el momento, continúan sin una explicación oficial definitiva.

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📍 Kiffisia, Athens, Greece 🇬🇷



🗓️ February 19, 2026



👤 u/Spyskla



🔗 https://t.co/Md516Ie8oY…



📝 “ Possible sighting in Greece

Time: 19/02/2026 7:58pm

Location: Athens, Greece. In Kiffisia a location on the suburbs of Athens.

I saw this… https://t.co/AWyuTkvKtR — Mario P (@mario1973p) February 21, 2026

Nuevos videos del Pentágono sobre UAPs: ¿OVNIS en Medio Oriente?

De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, el material forma parte de una estrategia de transparencia impulsada por el mismo presidente Donald Trump, para hacer públicos antiguos archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

Entre los documentos difundidos aparecen reportes de pilotos militares, registros de sensores y videos donde se observan objetos desplazándose a velocidades inusuales o realizando maniobras difíciles de explicar con tecnología convencional conocida. Algunos de los casos ocurrieron en zonas de alta tensión militar como Irak y Siria, mientras que otros fueron registrados cerca de espacios aéreos estratégicos en Irán y Grecia.

Pentagon Releases New UAP Footage From Iraq, Syria, Iran and Greece, Drawing Public Demand for More pic.twitter.com/cEc3lYaLRz — Breaking911 (@Breaking911) May 12, 2026

¿El Pentágono confirma presencia extraterrestre?

Las autoridades estadounidenses han sido enfáticas al señalar que el material divulgado no confirma un origen de vida extraterrestre ni asegura que los objetos observados pertenezcan a tecnología alienígena.

Funcionarios estadounidenses explican que los fenómenos continúan bajo análisis y que muchos de los casos permanecen “sin resolver” debido a la falta de información concluyente.

Sin embargo, el hecho de que el propio Pentágono publique este tipo de registros ha alimentado nuevamente teorías, investigaciones independientes y debates en redes sociales.

¿Por qué ahora hay más transparencia sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados?

En los últimos años, el gobierno estadounidense ha incrementado la divulgación de información relacionada con UAPs debido a la presión pública y legislativa. Organismos como la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) han sido creados específicamente para investigar reportes de fenómenos inexplicables que puedan representar riesgos para la seguridad nacional o para la aviación militar.

Expertos en defensa señalan que muchos de estos eventos podrían estar relacionados con tecnología experimental, errores de percepción o fenómenos atmosféricos aún no comprendidos. Aun así, la publicación de nuevas grabaciones mantiene viva una pregunta que sigue fascinando al mundo: si no sabemos qué son estos objetos; ¿qué estamos viendo realmente en los cielos?