¡Tragedia en el K-Pop y K-Dramas! Idols y actores que fallecieron en 2026 en Corea del Sur; causas de muerte

¡Luto en Corea del Sur! El mundo del entretenimiento surcoreano se enfrenta a momentos de suma tristeza tras los repentinos fallecimientos de idols de K-Pop, cantantes y actores; te compartimos los artistas que han perdido la vida en lo que va de este 2026.

Muere Jin Denim, cantante surcoreanos a los 29 años de edad; causa de muerte

El pasado 5 de enero 2026, se confirmó la muerte de Jin Denim, un famoso cantante surcoreano de 20 años de edad, dejando un gran vacío en el corazón de millones de fanáticas y fanáticos.

Al parecer, el fallecimiento del artista ocurrió el 17 de diciembre 2025; sin embargo, sus familiares confirmaron la noticia a principios de este año, esto para poder vivir el duelo en privado.

¿De qué murió Jin Denim? Familiares revelan la causa de muerte

A través de redes sociales, la hermana del cantante, Danbee, reveló que la muerte de Jin Denim no fue suicidio, sino que se trato de un accidente causado por una enfermedad; no se dio detalle sobre el cómo fueron los hechos que provocaron el fallecimiento de su hermano.

"La causa de la muerte del hermano no fue el suicidio, pero se estableció claramente que fue un accidente causado por un accidente causada por la enfermedad", comentó en su comunicado publicado en Instagram.

En el comunicado, la hermana del cantante reveló que el funeral de Jin Denim se llevó a cabo de manera privada; sin embargo, decidió compartió la noticia por respeto a las y lo fans del cantante.

Tras la triste noticia, las fanáticas y fanáticos del cantante surcoreano de 29 años, han expresado su amor.