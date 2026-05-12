VIDEO: Chofer del Metro CDMX detiene el tren para que fans de BTS puedan ver un poco del concierto

¡Él entendió la vibra! En redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que un chófer del Metro CDMX baja la marcha del tren para que fans de BTS pudieran ver una parte del concierto de la agrupación surcoreana.

Entre gritos y aplausos, las ARMY que viajaban en el transporte público disfrutaron de un momento único y emotivo.

Así se vivió el momento en que el Metro CDMX se detiene frente al concierto de BTS

En el video se puede ver como el chófer del Metro CDMX comienza a bajar poco a poco la marcha del tren hasta quedar detenido por unos segundos enfrente del Estadio GNP, lugar donde se llevaron a cabo los tres conciertos de BTS en México.

Después de unos segundo, el tren siguió su marcha de forma lenta para que las fans que se encontraban dentro de la unidad, pudieran disfrutar un poco más del espectáculo.

Aunque las ARMY no alcanzaron a ver adentro del recinto, pudieron observar los fuego artificiales y otras luces que salían del lugar.

"Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS", se puede escuchar a las fans coreando dentro de la unidad del Metro CDMX.

"El conductor es ARMY": Fans regalan 'freebies' al chófer del Metro CDMX

Al grito de "El conductor es ARMY", las fans que viajaban en el Metro CDMX se bajaron en la siguiente estación para agradecerle al chófer el gran acto de empatía que tuvo con ellas.

En el video se puede ver como algunas de ellas comienzan a darles algunos regalitos, conocidos como "freebies", mientras les dan las gracias.

"Con cuidado gracias", se puede escuchar en el video, el cual también logró hacerse viral en redes sociales.

Video del chófer del Metro CDMX se vuelve viral con miles de elogios entre usuarios

Actualmente, el video cuenta con más de 40 mil 'me gusta' en TikTok, desatando una ola de comentarios felicitando al conductor del transporte público por haber sido empático con las fanáticas de BTS, mejor conocidas como ARMY.

"Que la vida le de todo lo bonito que merece al señor conductor", comentó un usuario de la aplicación.