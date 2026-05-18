Por graciosos: Detienen a 2 sujetos que saltaron a la jaula del macaco Punch en Japón (VIDEO)
Dos turistas estadounidenses fueron detenidos en Japón tras invadir el recinto del macaco Punch, el mono viral. El zoológico reforzará su seguridad.
Dos sujetos quedaron detenidos por las autoridades de Japón luego de que invadieron la zona donde está el famoso Punch, el macaco que se volvió viral hace unas semanas por llevar un peluche de mono para superar el rechazo de su mamá.
¿Quiénes son los turistas detenidos en el zoológico de Ichikawa?
Los detenidos son dos turistas estadounidenses: Reide Jahnai Dyson, estudiante universitario de 24 años, y Neal Jabahri Duan, de 27 años y quien aseguró que es cantante. Ambos fueron detenidos por el Departamento de Policía de Ichikawa.
Dyson subió por una reja y se lanzó a un foso seco que rodeaba el recinto de los monos en el zoológico de Ichikawa, localizado en las afueras de Tokio. Aparentemente, Duan lo filmó.
“パンチくん”市川市動植物園 猿山に侵入者 pic.twitter.com/XWgdSfBqJC— ᴋ_ᴍᴀʀᴜ_ᴅᴀᴜ_ʙᴀʙʏ (@k_maru_dau_baby) May 17, 2026
Qué se sabe de la invasión al recinto del macaco Punch
En algunas imágenes difundidas en redes sociales, es posible ver a una persona que escala una valla, quien estaba disfrazada con una cabeza que incluía una cara sonriente y lentes oscuros. Esto provocó que los monos se dispersaran.
Los dos hombres no lograron acercarse a los animales y los trabajadores del zoológico lograron detenerlos. Los sujetos están detenidos bajo los cargos de obstrucción forzosa de la actividad comercial.
En un inicio, los detenidos no llevaban identificaciones oficiales e incluso trataron de mentir a las autoridades sobre sus nombres.
本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) May 17, 2026
当該侵入者を含む２名を、
警察官に引き渡しましたのでお知らせします。
これを受け、動物や設備の安全確認作業を行いました。
一部観覧エリアを閉鎖し警備体制を強化のうえ、
本日は引き続き16:30まで開園いたします。…
Nuevas medidas de seguridad en el zoológico tras el incidente viral
Mientras que el zoológico de Ichikawa informó que desde el martes 19 de mayo de 2026 habrá una restricción al lugar donde se encuentra el macaco Punch. Señalaron en su perfil de la red social X que instalarán redes de seguridad y realizarán patrullajes constantes. Agregaron que evaluarán la posibilidad de restringir la grabación de videos en la zona, aunque aún no han tomado una decisión definitiva sobre este punto.
【侵入事件について②】— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) May 18, 2026
今後の対応について市川市と協議しました。
明日5/19(火)よりサル山において、
①観覧規制エリアの拡大
②規制エリアに侵入防止ネットを設置
③規制エリア内の常駐パトロール
などを実施します。
一層のご不便をおかけしますがご理解お願いします。#市川市動植物園
El zoológico de Ishikawa enfrenta una oleada masiva de visitantes tras la viralidad del caso de Punch, el macaco que buscaba confort con un mono de peluche. El mono, nacido en julio de 2025, fue criado en un ambiente artificial y trataba de reunirse con su manada a inicios de este año, cuando su manada lo rechazó.
Tras las fotos y videos compartidos en redes sociales, muchos usuarios de internet han demostrado su apoyo al animalito.