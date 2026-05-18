Por graciosos: Detienen a 2 sujetos que saltaron a la jaula del macaco Punch en Japón (VIDEO)

Dos sujetos quedaron detenidos por las autoridades de Japón luego de que invadieron la zona donde está el famoso Punch, el macaco que se volvió viral hace unas semanas por llevar un peluche de mono para superar el rechazo de su mamá.

¿Quiénes son los turistas detenidos en el zoológico de Ichikawa?

Los detenidos son dos turistas estadounidenses: Reide Jahnai Dyson, estudiante universitario de 24 años, y Neal Jabahri Duan, de 27 años y quien aseguró que es cantante. Ambos fueron detenidos por el Departamento de Policía de Ichikawa.

Dyson subió por una reja y se lanzó a un foso seco que rodeaba el recinto de los monos en el zoológico de Ichikawa, localizado en las afueras de Tokio. Aparentemente, Duan lo filmó.

Qué se sabe de la invasión al recinto del macaco Punch

En algunas imágenes difundidas en redes sociales, es posible ver a una persona que escala una valla, quien estaba disfrazada con una cabeza que incluía una cara sonriente y lentes oscuros. Esto provocó que los monos se dispersaran.

Los dos hombres no lograron acercarse a los animales y los trabajadores del zoológico lograron detenerlos. Los sujetos están detenidos bajo los cargos de obstrucción forzosa de la actividad comercial.

En un inicio, los detenidos no llevaban identificaciones oficiales e incluso trataron de mentir a las autoridades sobre sus nombres.

Nuevas medidas de seguridad en el zoológico tras el incidente viral

Mientras que el zoológico de Ichikawa informó que desde el martes 19 de mayo de 2026 habrá una restricción al lugar donde se encuentra el macaco Punch. Señalaron en su perfil de la red social X que instalarán redes de seguridad y realizarán patrullajes constantes. Agregaron que evaluarán la posibilidad de restringir la grabación de videos en la zona, aunque aún no han tomado una decisión definitiva sobre este punto.

El zoológico de Ishikawa enfrenta una oleada masiva de visitantes tras la viralidad del caso de Punch, el macaco que buscaba confort con un mono de peluche. El mono, nacido en julio de 2025, fue criado en un ambiente artificial y trataba de reunirse con su manada a inicios de este año, cuando su manada lo rechazó.

Tras las fotos y videos compartidos en redes sociales, muchos usuarios de internet han demostrado su apoyo al animalito.

