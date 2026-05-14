Impactante imagen desde el espacio: Así brilla un río de lava de 18 kilómetros en plena oscuridad

Un gigantesco río de lava brillando en medio de la oscuridad total, es una escena que parece salida de una película de ciencia ficción, pero ocurrió realmente en Hawái y fue captada desde el espacio por satélites de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿Erupción desde el espacio? La impresionante imagen nocturna muestra la erupción del volcán Mauna Loa, cuya lava recorrió aproximadamente 18 kilómetros, mientras iluminaba la atmósfera con un intenso resplandor rojizo. La fotografía fue tomada el 4 de diciembre de 2022 por el satélite Landsat 9, parte de la histórica misión conjunta entre la NASA y el programa Landsat del USGS, pero recientemente fue revelada.

¿Cómo lograron captar el río de lava desde el espacio y durante la noche?

Aunque normalmente los satélites Landsat operan durante el día, científicos pueden solicitar capturas especiales nocturnas para monitorear fenómenos extremos como volcanes, incendios forestales y glaciares. En este caso, Landsat 9 registró la erupción del Mauna Loa mientras enormes flujos de lava descendían por las laderas del volcán más grande del mundo.

La imagen no solo reveló el río de magma brillante, sino también una enorme columna de ceniza suspendida sobre Hawái. De acuerdo con el USGS, este tipo de monitoreo ayuda a científicos y autoridades a evaluar riesgos, seguir la evolución de erupciones y proteger comunidades cercanas.

A river of lava glowing in the dark, captured from space 🌋



Landsat satellites, a joint mission between @Nasa and @USGSLandsat, don’t always take the night off. By special request, they can collect nighttime imagery that helps scientists monitor erupting volcanoes, wildfires,… pic.twitter.com/Wq1UcGSlq9 — USGS (@USGS) May 14, 2026

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¿Por qué Mauna Loa es uno de los volcanes más vigilados del planeta?

El volcán Mauna Loa, ubicado en la Isla Grande de Hawái, es considerado el coloso activo más grande del mundo. Su erupción de 2022 marcó el fin de casi 38 años de relativa calma, ya que no registraba actividad eruptiva importante desde 1984.

El evento generó gran atención científica debido a la velocidad de los flujos de lava y su cercanía con carreteras e infraestructura crítica. Afortunadamente, las autoridades hawaianas lograron monitorear la situación constantemente mediante sensores terrestres, drones y satélites.

¿Qué pueden ver los satélites de noche?

Las imágenes nocturnas de Landsat se han convertido en herramientas clave para observar fenómenos naturales extremos. Además de volcanes, estos satélites pueden detectar:

Incendios forestales activos



Glaciares y hielo marino



Erupciones volcánicas



Cambios térmicos en ecosistemas



Actividad atmosférica extrema.

Ever wondered how fast a city can grow in the desert? 🏜️



From 🛰️Landsat’s view 438 miles above Earth, watching Las Vegas, Nevada expand is a masterclass in landscape change.



The growth of the Las Vegas metro area can easily be seen in these images from 1986 to 2025. Arid land… pic.twitter.com/M5p0cpIWLr — USGS Landsat (@USGSLandsat) April 20, 2026

La NASA y el USGS aseguran que estas observaciones permiten comprender mejor cómo cambia la Tierra en tiempo real. Las imágenes de Mauna Loa recuerdan algo fascinante: incluso desde cientos de kilómetros de distancia, nuestro planeta sigue mostrando fuerzas naturales capaces de iluminar la noche entera.

