El “enjambre” de estrellas que podrá verse en mayo: Así es “M13", el impresionante Cúmulo de Hércules

El cielo nocturno de mayo nos regalará uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes de 2026. Este 18 de mayo, aficionados y expertos podrán observar el famoso “globular M13”, más conocido como el Cúmulo de Hércules, uno de los cúmulos globulares más brillantes y espectaculares visibles desde la Tierra.

Ubicado en la constelación de Hércules, este gigantesco conglomerado contiene cientos de miles de estrellas agrupadas por la gravedad y se encuentra a aproximadamente 22 mil años luz de nuestro planeta; esto según lo datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

The Hercules Cluster - Messier 13 pic.twitter.com/rRm5go0epq — Real Space Tech (@real_space01) May 12, 2026

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¿Qué es el Cúmulo de Hércules o globular M13?

El M13 es considerado uno de los objetos celestes más famosos del hemisferio norte. Los cúmulos globulares son enormes agrupaciones esféricas de estrellas antiguas que orbitan alrededor de las galaxias. En el caso del M13, los científicos estiman que alberga entre 300 mil y 500 mil estrellas.

Cabe decir que el Cúmulo de Hércules fue descubierto en 1714 por el astrónomo Edmond Halley y desde entonces se convirtió en uno de los objetivos favoritos para observadores del cielo. Su brillo es tan intenso que puede detectarse incluso con binoculares siempre y cuando nos encontremos en zonas alejadas de la contaminación lumínica.

A Cosmic Depth Field: M13, the Hercules ClusterAt first glance, M13 looks like a sparkling snowball of stars — a dense, perfectly packed globular cluster hanging in the constellation Hercules.But this single image is a stunning demonstration of cosmic perspective.That brilliant… pic.twitter.com/od5oJgGQxU — Black Hole (@konstructivizm) May 10, 2026

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¿Dónde y cómo se podrá observar el Cúmulo de Hércules?

¿Cuándo ver al Cúmulo de Hércules? El mejor momento para observar M13 será durante la noche del 18 de mayo, especialmente después de las 22:00 horas (tiempo del centro de México). Astrónomos recomiendan buscar la constelación de Hércules entre las estrellas brillantes Vega y Arcturus. Para apreciarlo mejor, en Azteca Noticias te recomendamos:



Utilizar binoculares o telescopios pequeños



Alejarse de luces urbanas



Buscar cielos despejados



Consultar aplicaciones astronómicas para ubicar la constelación.

Aunque a simple vista puede parecer una pequeña mancha luminosa, con telescopios es posible distinguir miles de estrellas agrupadas.

¿Por qué M13 es tan importante para la ciencia?

Más allá de su belleza visual, el Cúmulo de Hércules es clave para estudiar la evolución del universo. Las estrellas de M13 tienen más de 11 mil millones de años, por lo que ayudan a científicos a comprender cómo eran las primeras etapas de nuestra galaxia.

Incluso, en 1974 el radiotelescopio de Arecibo envió un famoso mensaje al espacio dirigido hacia M13 como posible intento de contacto extraterrestre. La observación de este cúmulo recuerda algo impresionante: mientras la humanidad mira hacia el futuro tecnológico, el universo sigue guardando estructuras cósmicas nacidas hace miles de millones de años.