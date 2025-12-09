“Miles con dobles trabajos para sobrevivir”: Alito Moreno cuestiona cifras de empleo en México

El debate por el empleo en México volvió a encenderse luego de que Alejandro Moreno, senador y cabeza del PRI, cuestionara públicamente las cifras presentados por el Gobierno federal.

A través de sus redes sociales, el priista aseguró que el partido en el poder “miente” sobre el crecimiento del empleo; pues detrás de los números, el legislador sostiene que hay una realidad que no se está contando.

Informalidad laboral contra las cifras de empleos formales en México

De acuerdo con la postura del senador Alito Moreno, aunque el Gobierno presume la creación de 600 mil nuevos empleos en el segundo trimestre de 2025, permanece oculto un problema de fondo: la informalidad laboral.

Misma que alcanza el 55.7% a nivel nacional, equivalente a 33.9 millones de personas trabajando sin derechos ni prestaciones.

El priista también señaló que estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan más del 70% de trabajadores informales, situación que obliga a miles a tener dobles o incluso triples empleos para poder vivir al día.

📉 El gobierno de Morena presume “600 mil nuevos empleos”, pero calla la verdad:



🔴 55.7% de informalidad laboral en México: 33.9 millones de personas.



🔴 Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con más del 70% de trabajadores sin derechos.



🔴 Miles con dobles o triples trabajos para… pic.twitter.com/RLc4mD9L2E — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 8, 2025

Cifras oficiales: récord de empleo y salarios más altos

Mientras tanto, el Gobierno defiende sus resultados. Durante la Mañanera de este lunes 8 de diciembre, se informó que al cierre de noviembre, se alcanzó una cifra histórica de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al IMSS; que implica un crecimiento anual del 2.7%.

Tan solo en el onceavo mes se crearon 48 mil 595 empleos y, en lo que va de 2025, suman 599 mil 389. Además, el 86.7% de los trabajos registrados son permanentes, la proporción más alta desde que se tiene registro.

El salario base de cotización llegó a 624.9 pesos diarios, que en datos duros representa un 7% más que el año pasado.

Por su parte, el INEGI informó que en el segundo trimestre de 2025, se generaron 600 mil empleos remunerados adicionales, pasando de 39.4 millones a 40 millones. Con estos impresionantes números, la pregunta es inevitable, ¿ya no hay desempleo en México?

Aumentan los empleos informales en México

Aunque las c ifras generales reflejan estabilidad , especialistas explican que el mercado laboral en México enfrenta grandes retos como:



La economía crece, pero no lo suficiente para generar empleo formal masivo.

La informalidad sigue absorbiendo gran parte de la fuerza laboral.

Diferencias salariales entre regiones: no es igual buscar trabajo en CDMX que en Oaxaca.

Mientras el Gobierno presume récords de empleo, y en el PRI insisten en que las cifras no reflejan la situación real. Es necesario revisar otros aspectos, no solo el nivel de informalidad, si no cuánto aportan esos empleos a la calidad de vida de los trabajadores: si están bien remunerados, si cuentan con prestaciones y si realmente permiten sostener el costo de vida actual.

