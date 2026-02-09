¿Qué pasa dentro de Morena Zacatecas? Saúl Monreal desafía las reglas de la presidenta Sheinbaum rumbo a 2027

Zacatecas es hoy el escenario de una "lucha de poder" rumbo a las elecciones de 2027, donde las aspiraciones del senador Saúl Monreal Ávila chocan de frente con las nuevas reglas impulsadas desde el interior del partido . Mientras el miembro de la "dinastía Monreal" amaga con buscar la gubernatura para suceder a su hermano David Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante en afirmar que en el partido no hay lugar para el nepotismo.

El conflicto enfrenta la tradición política de una de las familias más influyentes del estado contra los estatutos impulsados por la nueva dirigencia nacional.

El desafío de Saúl Monreal: "Sobre aviso no hay engaño"

La fractura se hizo visible cuando Saúl Monreal, hermano del actual gobernador David Monreal y del líder legislativo Ricardo Monreal, destapó sus intenciones de buscar la candidatura estatal. En un mensaje calificado como "enérgico", el senador desafió a la dirigencia nacional advirtiendo que "no hay estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo".

El amago fue directo: si Morena "se equivoca" en la selección del candidato, se corre el riesgo de perder Zacatecas. Monreal evocó la historia de su propio hermano Ricardo en los años 90 (quien ganó la gubernatura tras renunciar al PRI), lanzando una advertencia clara a la cúpula guinda: "Se los digo: sobre aviso no hay engaño".

El freno de Sheinbaum: "No está bien, la gente no lo quiere"

La respuesta desde el centro del país no tardó en llegar. En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema sin rodeos, cerrando la puerta a la herencia inmediata de cargos entre familiares directos.

Sheinbaum recordó que, aunque las reformas constitucionales contra el nepotismo y la reelección entrarán en vigor formalmente hasta 2030, Morena tomó la decisión política de aplicar esa regla desde ya, para el proceso de 2027.

"No está bien que hermanos o familiares directos se pasen los cargos. Eso no le gusta a la gente, hay que abrir espacio a otras personas", sentenció la mandataria.

Sobre el caso específico de Saúl Monreal, la Presidenta fue firme en su negativa para este ciclo electoral, sugiriendo que el senador debe tener paciencia y disciplina partidista:

"Puede esperar. Está joven y puede buscar el cargo después de seis años", declaró Sheinbaum.

Este "estire y afloje" no es exclusivo de Zacatecas; situaciones similares se viven en Guerrero y San Luis Potosí. Sin embargo, el caso Monreal se perfila como la prueba de fuego para ver si los estatutos antinepotismo de la autodenominada Cuarta Transformación lograrán imponerse sobre las prácticas de dinastías.

