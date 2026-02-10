¿No sabía lo de Tequila, pero sí lo de Sinaloa:? Monreal justifica dichos del gobernador Rocha Moya

En medio de la polémica generada por declaraciones recientes del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, salió nuevamente en su defensa al considerar que se trató de un error de comunicación y no de una muestra de desconocimiento o desinterés por la situación de seguridad en la entidad.

Monreal aseguró que el mandatario sinaloense es un hombre “de buenos sentimientos” y rechazó categóricamente que Sinaloa pueda ser catalogado como un estado fallido, pese al contexto de violencia que se ha prolongado por más de un año, con secuestros, homicidios y ataques armados, entre ellos el caso de trabajadores mineros privados de la libertad.

Monreal minimiza polémica por declaraciones del gobernador Rocha Moya

Las declaraciones que detonaron la controversia ocurrieron el pasado 5 de febrero, cuando Rubén Rocha Moya fue cuestionado sobre la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En su respuesta, el gobernador señaló no estar enterado del tema e incluso se mostró confundido al mezclarlo con hechos de violencia registrados en Sinaloa.

Ante ello, Ricardo Monreal consideró que la respuesta fue producto del cansancio y la premura, ya que el gobernador acababa de arribar a la Ciudad de México para asistir a la ceremonia por el 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, celebrada en el Teatro de la República.

Para el legislador morenista, el señalamiento no debe interpretarse como una falta de atención a la problemática de seguridad, sino como una expresión desafortunada en un contexto de alta presión.

Gobernador informa avances tras ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano

Durante su encuentro con medios, el gobernador también se refirió al ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano. Confirmó la detención de una persona presuntamente relacionada con el hecho y detalló el estado de salud de los legisladores agredidos.

Indicó que Sergio Torres Félix permanece hospitalizado y podría ser sometido a una segunda intervención quirúrgica, aunque su evolución es favorable. En tanto, la diputada Elizabeth Montoya ya fue dada de alta y se encuentra en su domicilio.

Monreal rechaza narrativa de colapso institucional

Pese a que Sinaloa acumula casi 500 días de violencia continua, Monreal insistió en que no se puede hablar de un colapso institucional. Afirmó que el gobierno estatal mantiene coordinación con la Federación y que los errores discursivos no deben utilizarse para desacreditar a una administración completa.

El legislador llamó a no sobredimensionar una declaración aislada y a enfocarse en los resultados de los operativos en curso, al tiempo que reiteró su respaldo político al gobernador Rubén Rocha Moya frente a las críticas.