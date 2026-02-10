¿Te toca bici? Así aplica el Hoy No Circula este 10 de febrero

Si este martes 10 de febrero tienes planeado moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, es importante que revises cómo opera el programa Hoy No Circula, ya que aplica de manera normal y puede afectar tus traslados si tu auto tiene restricciones.

El programa tiene como objetivo reducir la contaminación ambiental y se aplica de lunes a sábado, con base en el color del engomado, el último dígito de la placa y el tipo de holograma del vehículo.

¿Qué autos no circulan el martes 10 de febrero?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , los martes no pueden circular:



Vehículos con engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

Autos con holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, tanto en la CDMX como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Si tu vehículo cumple con estas características, deberás dejarlo en casa y buscar una alternativa de transporte para evitar sanciones.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los autos están sujetos a la restricción. Este martes sí pueden circular sin problema:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Unidades de emergencia y servicios esenciales

Estos automóviles están exentos del programa, siempre y cuando no se active una contingencia ambiental.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. En la CDMX y el Edomex, la multa por circular en día restringido puede ir de 20 a 30 UMA, lo que equivale a más de 3 mil pesos, además del posible envío del vehículo al corralón.

Además del golpe al bolsillo, el trámite para recuperar el auto puede llevar varias horas, por lo que lo mejor es prevenir y revisar con anticipación si tu coche circula o no.

🚗⚡ ¿Tu auto es eléctrico o híbrido?

🟢 Obtén tu holograma “E” sin costo.

🔁 ¿Vence pronto? Renueva en el mes de término.

🏢 Ahora en Centros de Verificación.

📅 Cita: https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/mirrD76Z9v — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) February 5, 2026

¿Aplica doble Hoy No Circula este martes?

Hasta el momento no se ha activado contingencia ambiental, por lo que el programa opera de manera habitual. En caso de una mala calidad del aire, las autoridades ambientales pueden anunciar un Doble Hoy No Circula, que ampliaría las restricciones a más vehículos, incluidos algunos con holograma 0 y 00.

Por eso, se recomienda mantenerse atento a los comunicados oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), especialmente si notas mala calidad del aire durante el día.

Recomendaciones para evitar contratiempos:



Revisa con anticipación el engomado y terminación de placa de tu auto.

Considera usar transporte público o compartir coche.

Planea tus salidas fuera del horario de restricción si es posible.

Mantente informado ante cualquier cambio por contingencia ambiental.

Conocer cómo funciona el Hoy No Circula puede ahorrarte tiempo, dinero y dolores de cabeza.

