¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy? Los temas más relevantes de este martes
Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este martes 10 de febrero 2026; estos son los puntos más importantes.
Este martes 10 de febrero 2026, la la presidenta Claudia Sheinbaum, realizó su conferencia mañanera desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, abordando diversos temas, pero ¿cuáles fueron los puntos importantes de hoy?
Fuerza Informativa Azteca (FIA), te comparte el minuto a minuto de esta conferencia matutina.
Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY: ¿Qué dijo la presidenta este martes 10 de febrero 2026?
Comienza la mañanera de este martes
Poco antes de la 7:30 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó su conferencia matutina.
#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Martes 10 de febrero 2026 https://t.co/qa8vUdrpXE— Gobierno de México (@GobiernoMX) February 10, 2026
¿A qué hora empieza la mañanera de Claudia Sheinbaum?
La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum comienza alrededor de las 7:30 horas y suele terminar a las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Lunes 09 de febrero 2026 https://t.co/dx4bYe4qoI— Gobierno de México (@GobiernoMX) February 9, 2026