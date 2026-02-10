¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy? Los temas más relevantes de este martes

Este martes 10 de febrero 2026, la la presidenta Claudia Sheinbaum, realizó su conferencia mañanera desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, abordando diversos temas, pero ¿cuáles fueron los puntos importantes de hoy?

Fuerza Informativa Azteca (FIA), te comparte el minuto a minuto de esta conferencia matutina.