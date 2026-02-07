¿Fentanilo al T-MEC? Esto propusieron congresistas mexicanos y de EU en reunión

Tráfico de fentanilo, armas, seguridad, respeto a migrantes y vigencia del TMEC con modificaciones, fueron los puntos centrales de la reunión que sostuvieron diputados y senadores mexicanos con congresistas de Estados Unidos; demócratas y republicanos.

Frente a los congresistas norteamericanos, el presidente y senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, pidió ir más allá de esos temas cruciales.

❗ Legisladoras y legisladores de México y Estados Unidos 🇲🇽🇺🇸 sostuvieron un intercambio institucional orientado a fortalecer la cooperación bilateral en materia económica, seguridad y migración, con base en el respeto mutuo, la soberanía y la responsabilidad compartida.



Los… — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 7, 2026

Entre sus propuestas está el acabar con los capos y narcopoliticos que protege el gobierno de México.

Y si bien en el encuentro no hubo reclamos, los congresistas norteamericanos plantearon que el TMEC incluya el combate al narcotráfico ya que su preocupación son las muertes de estadounidenses por el consumo de fentanilo.

Los congresistas de EU plantearon que el T-MEC incluya el combate al narcotráfico.|Cámara de Diputados

Congresistas plantean fortalecer cooperación

En el marco del Diálogo Legislativo México–Estados Unidos, legisladores de ambos países sostuvieron un intercambio orientado a fortalecer la cooperación bilateral en materia económica, seguridad y migración, con base en el respeto mutuo, la soberanía y la responsabilidad compartida.

Destacaron la integración comercial entre ambas naciones, que ha convertido a América del Norte en una de las regiones económicas más dinámicas del mundo.

En el encuentro se subrayó la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como pilar de estabilidad y certidumbre para la inversión, el empleo y las cadenas de suministro regionales, así como la importancia de mantener canales legislativos abiertos para acompañar su evolución y modernización.

Las delegaciones coincidieron en que la integración manufacturera, el nearshoring (reelocalización de empresas) y la cooperación en sectores estratégicos como infraestructura, energía y minerales críticos representan oportunidades compartidas para fortalecer la competitividad regional, generar bienestar social y consolidar la resiliencia de América del Norte frente a los retos globales.

Tráfico de drogas, armas, peligro del fentanilo

En materia de seguridad, los legisladores reconocieron los avances de los mecanismos de cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el tráfico ilícito de armas, drogas sintéticas, flujos financieros ilegales y el crimen organizado transnacional.

Reiteraron que la coordinación debe sostenerse en principios de confianza mutua, colaboración institucional y respeto irrestricto a la soberanía de cada nación, privilegiando el intercambio de información, la capacitación y la cooperación judicial.

Sobre la migración, se abordó la necesidad de una visión integral que combine seguridad fronteriza, protección de derechos humanos y atención a las causas estructurales de la migracion.

Destacaron la importancia de fortalecer vías regulares, la cooperación regional y los programas orientados al desarrollo, así como la asistencia humanitaria a personas migrantes, en particular a niñas, niños y poblaciones vulnerables.

Ambas naciones reafirmaron que el diálogo parlamentario es una herramienta esencial para consolidar una relación bilateral basada en la corresponsabilidad, la institucionalidad democrática y la búsqueda de soluciones conjuntas.

Y coincidieron en mantener comunicación permanente para traducir los acuerdos políticos en beneficios tangibles para ambas naciones y el continente.