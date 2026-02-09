Los temas de los que habló la presidenta Sheinbaum hoy lunes 9 de febrero
Consulta el resumen en vivo con lo más destacado de la conferencia mañanera de este lunes 9 de febrero. En FIA te presentamos los temas de los que habló la presidenta.
Este lunes 9 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum da inicio a la actividad semanal desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La agenda comienza con el tradicional reporte del "Quién es Quién en los precios". En Fuerza Informativa Azteca seguimos el minuto a minuto.
Sobre el hallazgo de mineros secuestrados
Sobre el hallazgo de los cuerpos de 3 de los 10 mineros secuestrados , trabajadores de la minera canadiense, Visla Silver Corp, el pasado 28 de enero en Sinaloa, la presidenta Claudia dijo que el gabinete de seguridad ya se encuentra investigando los hechos.
#EnLaMañanera | Sobre el hallazgo de algunos de los cuerpos de los #Mineros, secuestrados el pasado28 de enero en #Sinaloa, la presidenta @Claudiashein dijo que el gabinete de seguridad ya se encuentra investigando los hechoshttps://t.co/XlWf5glDSd pic.twitter.com/4AoxZqQq3p— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2026
"Está revisando el gabinete de seguridad desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro, el gabinete de seguridad del gobierno de México estuvo atento y buscándolos, hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo. Entonces se está investigando todo y en contacto con la minera y desde el principio. Pedí la secretaría de gobernación que junto con el gobierno del estado estuviera en contacto con las familias”.
Sobre el envío de petróleo a Cuba
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que son injustas las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a los países que vendan petróleo a Cuba. Dijo que su gobierno continuará haciendo las gestiones necesarias para poder recuperar el envío de petróleo a la isla.
“Es muy injusto, esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo, a cuba, muy injusta, no está bien porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo, puede uno estar de acuerdo o no, con el régimen de gobierno de cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca".
“Hacer un llamado internacional y a estados unidos, pues que es muy injusto para el pueblo humano, estas sanciones, no se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba”.
¿Qué le pareció a la presidenta el show de medio tiempo de Bad Bunny?
La presidenta recalcó como "muy interesante" el mensaje de Bad Bunny y dijo estar de acuerdo con que lo único más fuerte que el odio es el amor. Resaltó que haya mencionado a todos los países que conforman al continente americano.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein calificó, de muy interesante, la participación del cantante #BadBunny en el espectáculo de medio tiempo del #SuperBowl https://t.co/XlWf5glDSd pic.twitter.com/jY8IO5mkAW— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2026
Registro para pensiones para el bienestar
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, dio a conocer los requisitos y calendario de registro para las pensiones para el Bienestar. Comenzará el próximo lunes 16 de febrero con la letra del primer apellido A, B y C.
Quién es quién en los precios
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el quién es quién en los precios, además, dio consejos de la dependencia para comprar algún regalo para el próximo 14 de febrero.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.