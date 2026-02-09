Los temas de los que habló la presidenta Sheinbaum hoy lunes 9 de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que son injustas las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a los países que vendan petróleo a Cuba. Dijo que su gobierno continuará haciendo las gestiones necesarias para poder recuperar el envío de petróleo a la isla.

“Es muy injusto, esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo, a cuba, muy injusta, no está bien porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo, puede uno estar de acuerdo o no, con el régimen de gobierno de cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca".

“Hacer un llamado internacional y a estados unidos, pues que es muy injusto para el pueblo humano, estas sanciones, no se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba”.