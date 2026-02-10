Senadora Juanita Guerra revela que pagó 500 pesos por tinte en estética del Senado

La senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, quien fue captada retocándose el tinte en la estética del Senado a principios de febrero, acusó ser víctima de fuego amigo y falta de solidaridad de sus compañeras senadoras que la invitaron a los servicios del salón de belleza.

A través de un oficio pidió a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política se haga una investigación sobre las condiciones en las que operaba la estética, así como un seguimiento de las cámaras de vigilancia para identificar a las personas que la siguieron hasta el salón de belleza.

Ante los medios de comunicación, reveló que el pasado 4 de febrero acudió al salón y pagó “únicamente 500 pesos”, pero se abstuvo de decir si era una cifra elevada o un precio bajo. “Fue lo que me cobraron”, añadió.

¿Qué senadoras hacían las invitaciones a la estética del recinto legislativo?

Juanita Guerra hizo una primera declaración en la que afirmó que una senadora del grupo parlamentario de Morena la invitó a usar el salón de belleza; sin embargo, después corrigió y dijo que fueron tres compañeras las que le hicieron la invitación.

Pidió a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, que se haga una investigación para dar con las personas que instalaron el mobiliario y con aquellos que eligieron el lugar donde se instaló la estética.

“¿Quién trajo a Yasmín a prestar ese, ese servicio, y quién fijó la cuota de los cobros?”, cuestionó la senadora del Partido Verde, en presencia de distintos medios de comunicación.

La senadora Juanita Guerra, quien fue captada retocándose el tinte en la estética del Senado la semana pasada, acusó ser víctima de fuego amigo.



También señaló falta de solidaridad de sus compañeras senadoras que la invitaron a los servicios del salón de belleza.



Y dice que… pic.twitter.com/5OvHUH6pTN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2026

También expresó que sería muy prudente que todo lo relacionado con el salón de belleza lo aclaren las personas que invitaron a las senadoras de diferentes grupos parlamentarios.

La senadora del Verde también denunció que es víctima de persecución política por haber denunciado desfalcos en el municipio de Cuautla, Morelos.

Finalmente, dijo que no se debe empañar su trayectoria legislativa por una distracción de 20 minutos, y pidió a la Mesa Directiva se le descuente el día de la dieta si así lo consideran.