Este 7 de febrero de 2026 se aplicará el primer Hoy No Circula sabatino del mes en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para implementar medidas que busquen reducir la contaminación ambiental.

Antes de salir, es importante que conozcas qué automóviles no pueden circular y las restricciones, placas y hologramas que tendrán que descansar o de lo contrario, el conductor que no respeta el programa será sancionado con una multa.

¿Qué autos no circulan este sábado 7 de febrero de 2026? Así quedó el Hoy No Circula

El calendario de la Secretaría del Medio Ambiente establece cuáles son los vehículos que no pueden circular, el horario en que esta medida es aplicable y los automóviles que están exentos del Hoy No Circula.

Las disposiciones oficiales establecen que los autos que tendrán que abstenerse de circular para este 7 de febrero de 2026, son aquellos que tengan las siguientes placas y hologramas:



Holograma 1

Holograma 2

Terminación de placas:

1, 3, 5, 7 y 9



¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

El Hoy No Circula para este primer sábado del mes tendrá el horario establecido de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente. El programa será aplicable de las 05:00 horas a las 22:00 horas.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula sabatino 7 de febrero de 2026?

Toma en cuenta que los automóviles que están exentos de las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula son aquellos que tengan Holograma 0 y Holograma 00.

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones, son:

Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica



¡Cuidado con la multa por incumplir el Hoy No Circula!

La norma señala que vehículos motorizados que incumplan con lo establecido en el Hoy No Circula serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA en este año se fijó en $117.31 pesos, por lo que la multa por incumplir el programa será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.

Aunque el Estado de México anunció una nueva multa que entró en vigor a partir 1 de enero de 2026 por incumplir Hoy No Circula .

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex anunció la implementación de sanciones económicas y la multa será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

