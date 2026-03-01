Consolidar el posgrado es prioridad para la UAT: Rector

Como parte de su estrategia de transformación académica, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, aseguró que este 2026 es un año prioritario para consolidar los posgrados, enfocándose en la actualización de programas, el impulso a la investigación y el incremento de maestrías y doctorados de calidad, a fin de responder a las demandas sociales actuales.

Destacó que esta determinación forma parte de una política para consolidar la calidad, ampliar la pertinencia social y potenciar la investigación con impacto regional, como lo establece el Plan de Desarrollo Institucional 2024–2028.

Etapa de fortalecimiento

Mencionó que la Universidad está en una etapa de fortalecimiento a la infraestructura, de creación y actualización de programas de licenciatura y de mayor vinculación con sectores productivos y sociales que elevará la calidad de los posgrados, así como la oferta educativa en este rubro.

Indicó que desde el inicio de su gestión se ha proyectado a la UAT como una institución con mayor capacidad de generación de conocimiento, con programas de alta especialización y con incidencia directa en el desarrollo estatal y nacional.

En congruencia con esa ruta, subrayó que el impulso al posgrado responde a una decisión estratégica para consolidar un modelo de formación que articule la docencia, la investigación aplicada y la innovación alineado a las necesidades actuales de Tamaulipas.

Nuevos posgrados

En ese sentido, la UAT aprobó la creación de cinco nuevos posgrados que iniciarán actividades en agosto de 2026: el Doctorado en Ingeniería Industrial, la Maestría en Ingeniería en Negocios, la Especialidad en Topografía y Geomática, la Maestría en Inteligencia Logística y Gestión Sustentable de las Cadenas de Suministro; así como la Especialidad en Psicología Forense.

De manera complementaria, por instrucción del rector, y como parte del fortalecimiento integral de sistema de posgrado, se autorizaron actualizaciones en ocho programas consolidados en áreas como ciencias biomédicas, computación, alimentos, análisis clínicos, administración industrial, construcción e ingeniería portuaria.

El compromiso de Anaya Alvarado con el posgrado también se traduce en resultados concretos pues, recientemente, 41 programas de la UAT fueron incorporados al Sistema Nacional de Posgrados en la Convocatoria 2025 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), logro que fortalece el posicionamiento institucional y amplía oportunidades de becas, investigación y movilidad académica.

Con estas decisiones, el rector reafirma una visión de largo plazo en la que el posgrado se consolida como motor estratégico para fortalecer la investigación, consolidar cuerpos académicos y formar especialistas altamente capacitados.