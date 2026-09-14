Abre registro para recibir mil 200 pesos en septiembre 2026 con el apoyo de Desde la Cuna en CDMX

Las familias con niños pequeños en la Ciudad de México, CDMX, ya pueden acceder a un nuevo beneficio económico. Durante este mes de septiembre de 2026, el Gobierno de la capital del país mantiene abierto el registro para el programa social Desde la Cuna, el cual otorga un pago a los más pequeños del hogar.

Esto es todo lo que debes de saber si quieres recibir el apoyo para tu pequeño.

¿De cuánto es el apoyo del programa Desde la Cuna?

Las familias beneficiarias reciben un depósito de mil 200 pesos entregados en una sola tarjeta de manera bimestral.

Este dinero se entrega directamente a las madres, padres o tutores para cubrir las necesidades básicas de la primera infancia en la capital.

¿A quiénes va dirigido el programa Desde la Cuna en la CDMX?

El apoyo económico está diseñado para atender a la población infantil desde los 0 meses hasta que cumplan los 3 años y 10 meses de edad.

El único criterio es que la niña o el niño viva de forma efectiva dentro de alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Requisitos para solicitar el registro

Para entrar dentro de las familias que pueden ser beneficiadas, la persona responsable del menor debe cumplir con las siguientes condiciones:



Parentesco: Ser madre, padre, tutora o tutor legal del menor.

Ser madre, padre, tutora o tutor legal del menor. Edad límite: Que el niño no tenga más de 3 años y 10 meses al inscribirse.

Que el niño no tenga más de 3 años y 10 meses al inscribirse. Residencia: Vivir en la Ciudad de México.

Vivir en la Ciudad de México. Incompatibilidad: No recibir otros apoyos similares como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

No recibir otros apoyos similares como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar. Trámite: Llenar la solicitud de incorporación al programa.

Documentos que debes presentar

Al momento de realizar el trámite, deberás entregar en copia la siguiente documentación del menor y del tutor:



Del menor: Acta de nacimiento. Si no cuentas con ella, el personal del programa te dará acompañamiento para tramitarla.

Acta de nacimiento. Si no cuentas con ella, el personal del programa te dará acompañamiento para tramitarla. Del tutor: Identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio de la CDMX y la solicitud de ingreso llenada.

¿Registrarse en el programa Desde la Cuna cuesta?

Las autoridades recordaron que el registro a Desde la Cuna es completamente gratuito, ya que se financia con recursos públicos.