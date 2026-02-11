Alerta en la frontera: Estados Unidos cierra el espacio aéreo de El Paso por motivos de seguridad

El espacio aéreo de El Paso, en Texas, y una zona del sur de Nuevo México fue cerrado de manera inmediata por orden de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), en una medida extraordinaria que suspende todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general durante un periodo de 10 días.

Cabe decir que la restricción, que entró en vigor con poca antelación, ya generó una sorpresa entre autoridades aeroportuarias, aerolíneas y la comunidad local, debido a la gravedad del aviso oficial, que advierte incluso sobre la posibilidad del uso de fuerza letal ante amenazas consideradas inminentes.

*******Información en desarrollo********