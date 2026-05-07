Buscan reclasificar agresión como tentativa de feminicidio; vinculan a proceso a Juan Carlos “N” por agresión de Andrea

Vinculan a proceso por el delito de lesiones calificadas agravadas a Juan Carlos "N", presunto agresor de Andrea Muñoz, colaboradora de Venga la Alegría.

Un juez de control dio un plazo de dos meses para presentar investigaciones complementarias. La defensa de Andrea buscará que el juez reclasifique el delito al de tentativa de feminicidio.

Juan Carlos "N" enfrentará la vinculación a proceso en libertad

La defensa de Andrea Muñoz, editora de del programa matutino Venga la Alegría, buscará que la agresión que sufrió sea reclasificada como tentativa de feminicidio, luego de que un juez vinculara a proceso a Juan Carlos “N” por el delito de lesiones calificadas agravadas.

Durante la audiencia, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del presunto agresor y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

#URGENTE | Vinculan a proceso a Juan Carlos N por lesiones calificadas agravadas tras la brutal agresión contra Andrea Muñoz, colaboradora de @VengaLaAlegria



El juez dio 2 meses para investigaciones, mientras la defensa busca reclasificar a tentativa de #feminicidio. Juan… pic.twitter.com/qNio6QJk68 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Sin embargo, Juan Carlos “N” enfrentará el proceso en libertad debido a un amparo concedido previamente por un juez federal, situación que ha generado indignación y reacciones en redes sociales.

La defensa de Andrea sostiene que las lesiones no reflejan la gravedad total de los hechos y buscará presentar nuevos elementos para que el caso sea investigado bajo la figura de tentativa de feminicidio.

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Andrea Muñoz, integrante del área de edición de Venga la Alegría Fin de Semana, se dirigía a trabajar cuando fue víctima de una agresión física por parte de un conductor de plataforma digital.

De acuerdo con los primeros reportes, la colaboradora del matutino fue atacada presuntamente por el chofer de la unidad en la que viajaba, luego de que el sujeto estuviera manejando de manera indebida.

Todo habría comenzado cuando la Andrea Muñóz le pidió al chofer que la dejara bajar de la unidad. En ese momento, el sujeto detuvo la marcha y reaccionó violentamente, provocándole lesiones que requirieron atención médica inmediata.