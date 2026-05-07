Usó tres nombres y mató a un prisionero en el penal de Neza-Bordo: asesino pagará multa

Estaba preso y lo mataron. Un prisionero que fue encarcelado en el penal de Neza-Bordo, en Estado de México (Edomex), fue asesinado por un sujeto que usó tres nombres y al final lo encontraron culpable.

La investigación que se inició pr este crimen fue tomando curso hasta señalar que el asesino era otro interno, quien usaba tres nombres, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Reo asesino usó tres nombres y lo sentencian en Edomex

Se sabe ahora que el asesino se hacía llamar Carlos Francisco Silva Pérez y/o Carlos Pérez López y/o Francisco Silva Pérez.

El sujeto fue acusado de privar de la vida a un interno en este penal ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, en la zona oriente del Estado de México.

Tras comprobarse su culpabilidad, fue sentenciado a 47 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio, informó la fiscalía este miércoles 6 de mayo de 2026.

Prisionero en penal de Neza-Bordo fue atacado por la espalda

La investigación iniciada establece que el 31 de junio de 2013, la víctima se encontraba en el módulo C-3, en el interior del Centro Penitenciario y de Readaptación Social de Neza-Bordo.

No obstante, el ahora sentenciado se le acercó por la espalda y lo agredió con un pedazo de metal con punta que traía en la mano.

A pesar de que custodios lo trasladaron al servicio médico del mismo centro penitenciario, y posteriormente a un hospital de la zona, el preso falleció a consecuencia de las heridas producidas.

Asesino de prisionero pagará multa tras el crimen

La Fiscalía del Estado de México inició la investigación que permitió identificar a Carlos Francisco Silva Pérez y/o Carlos Pérez López y/o Francisco Silva Pérez como responsable del homicidio, por lo que le fue cumplimentada la orden de aprehensión en reclusión, es decir, que seguirá preso en la misma cárcel donde ocurrió el asesinato.

Un juez decretó la responsabilidad de este sujeto en el delito de homicidio calificado, por lo que lo además de la sentencia, le fue impuesta una multa por 108 mil 949 pesos, así como el pago de 210 mil 470 pesos por concepto de reparación del daño integral.

