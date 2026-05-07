Una ciclista fue atropellada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX), pero a unos cuantos metros de donde quedó herida, fueron captados dos sujetos que asaltaban en la avenida Bucareli.

El reportero vial de Azteca Noticias, Saúl Díaz, llegó al lugar llegó al punto donde la mujer fue embestida, pero mientras informaba sobre este hecho de tránsito, captó la presencia de dos jóvenes que fueron señalados de robar.

Ciclista fue atropellada cerca de donde ocurría asalto

La mujer fue atropellada en avenida Río de la Loza cuando iba a bordo de una bicicleta de Ecobici, pero fue impactada por un automovilista al intentar pasar por el cruce de esta vialidad, que conecta con Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y pidieron el apoyo de una ambulancia para valorar el estado de salud de la mujer.

Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), mientras que el automovilista al parecer intentó escapar al echarse en reversa, pero debido a que en la zona había bastantes oficiales cerca, no fue posible que huyera. La bicicleta de Ecobici quedó debajo de la parte delantera del vehículo.

Azteca Noticias capta asalto durante reporte de ciclista atropellada

El equipo de Azteca Noticias al informar del atropallmiento pudo presenciar el momento en se registró la presencia de dos sujetos aparentemente armados cuando iban psanado cerca de la esquina de Río de la Loza y Avenida Chapultepec, como a 50 metros de donde la mujer fue atropellada.

Los dos eran señalados como presuntos asaltantes que en ese momento, al ver la presencia de los policías, intentaron darse a la fuga en una motocicleta por una calle cercana.

Policías corrieron tras ellos, pero en su escape arrojaron al piso algo, sin que se precise hasta el momento qué fue. Ambos fueron detenidos al ser presuntos ladrones que asaltaban en la esquina de Bucareli, por lo que fueron detenidos.