¡Lo rescatan en plena crisis de ansiedad! Policías evitan que hombre se arroje en puente de Zaragoza, Iztacalco

Una fuerte movilización de policías y bomberos se registró sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, luego de que un hombre fuera visto en la parte exterior de un puente peatonal con la intención de arrojarse hacia los carriles vehiculares; la rápida intervención de cuerpos de emergencia evitó la tragedia.

El incidente ocurrió en la colonia Agrícola Pantitlán, donde operadores del '911' alertaron a elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre una persona en situación de riesgo; cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron al ciudadano de pie, del lado exterior de la malla ciclónica que protege la estructura.

Cerraron circulación para evitar riesgo en Zaragoza

Debido al peligro tanto para el hombre, como para los automovilistas que circulaban por la zona, policías realizaron cortes a la circulación mientras otros oficiales intentaban acercarse sin ponerlo en mayor riesgo.

La escena generó tensión entre conductores y personas que transitaban por el área; desde abajo podía observarse al hombre sujetado únicamente por la estructura metálica del puente, mientras policías intentaban convencerlo de recibir ayuda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SOLTARON AL MENOS 12 BALAZOS: HOMBRE QUEDA HERIDO TRAS ATAQUE EN CDMX

Bomberos y policías coordinaron el rescate

Minutos después arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos; para alcanzar una zona segura del puente solicitaron apoyo de un camión de transporte y utilizaron escaleras metálicas para subir hasta donde se encontraba el ciudadano.

El operativo se concentró en mantener el diálogo; de acuerdo con el reporte oficial, policías auxiliares hablaron con él durante varios minutos para generar confianza y evitar una reacción repentina.

Finalmente, el hombre aceptó recibir apoyo y fue sujetado por rescatistas; posteriormente lo bajaron hacia una zona segura sobre la avenida.

Paramédicos confirmaron crisis de ansiedad

Una vez fuera de peligro, paramédicos revisaron al ciudadano en el lugar; el diagnóstico fue crisis de ansiedad y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Las autoridades señalaron que, tras la atención médica correspondiente, el hombre fue presentado ante un Juez Cívico, quien determinará la situación administrativa derivada del incidente.