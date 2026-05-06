Soltaron al menos 12 balazos: hombre queda herido tras ataque en CDMX

Un hombre que viajaba a bordo de un vehículo resultó herido en la colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad de México (CDMX), tras ser víctima de varios balazos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 309 y calle 318 donde, de acuerdo con testigos, la víctima recibió varios disparos de sujetos desconocidos.

Agresores habría soltado al menos 12 disparos

Tras las detonaciones, los habitantes de la zona solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. De acuerdo con vecinos, se escucharon alrededor de 12 disparos, lo que provocó la movilización de la policía.

Paramédicos arribaron para brindarle atención al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital cercano.

Caen cinco tras ataque a balazos en CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y confirmaron que un hombre en el lugar se encontraba herido por las detonaciones.

La zona permaneció con fuerte presencia de oficiales, mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Hasta el momento, se ha confirmado que cinco personas fueron detenidas al estar presuntamente relacionadas con estos hechos violentos ocurridos en la zona norte de la CDMX, quienes serán presentadas ante una agencia del Ministerio Público.

Muere hombre tras riña de mujeres en Tepito; policía le disparó

Ayer un hombre perdió la vida tras resulta herido al recibir un disparo de un policía de la CDMX durante una riña entre mujeres en el barrio de Tepito.

El hombre perdió a espaldas del Mercado de La Lagunilla,

en la calle Palma Norte y su esquina con Libertad, en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La SSC de CDMX informó que se registró una riña entre varias mujeres, pero un policía que pasaba por el lugar intervino para separarlas.

No onstante, en ese momento de una unidad habitacional salieron varios hombres y uno de ellos comenzó a golpear al oficial.

El policía, al ver en riesgo su integridad, usó de su arma de cargo para dispersar a los agresores, pero hirió a uno de los hombres y este murió.