FGJ se disculpa por fallas en la busqueda de Julio César: su cuerpo fue donado al IPN sin avisar a su familia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ofreció una disculpa pública por las fallas y omisiones en la búsqueda de Julio César Cervantes Cabañas, desaparecido en 2021.

El cuerpo de Julio permaneció sin identificar en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y posteriormente fue donado a una escuela de medicina del IPN sin notificar a su familia, pese a que las autoridades contaban con sus datos.

FGJ se disculpa por fallas durante la busqueda de Julio Cesár

Tras reconocer errores en la investigación, la FGJ CDMX admitió que se vulneraron derechos fundamentales como el acceso a la verdad, la justicia y la debida diligencia en el caso de Julio César Cervantes Cabañas.

Durante el acto de disculpa pública, autoridades señalaron su responsabilidad institucional por la falta de actuación en la búsqueda del hombre, quien desapareció en septiembre de 2021.

“Comparezco ante ustedes para ofrecerles una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos de la falta de actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo hago con respeto y con profunda responsabilidad institucional”.

Tras la Disculpa Pública ofrecida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el caso de la desaparición de Julio César Cervantes, Dolores González Saravia señaló que a la #CDHCM le toca dar seguimiento a los compromisos para que se conviertan en acciones. pic.twitter.com/cpMWfw6Rk4 — Comisión de DH de la Ciudad de México (@CDHCMX) May 6, 2026

En la disculpa pública, la madre de Julio César, Laura Cabañas Arreola, señaló que aceptar este acto representa un paso hacia el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, pero subrayó que las palabras deben traducirse en cambios estructurales y garantías de no repetición.

“Cómo familiares de Julio César, aceptamos esta disculpa pública como acto de responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; no obstante, las palabras deben ir acompañadas de acciones, cambios estructurales al interior de la fiscalía y medidas de no repetición”, dijo Laura Cabañas Arreola, madre de Julio César Cervantes Cabañas.

Por su parte, autoridades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México indicaron que darán seguimiento a los compromisos asumidos por la Fiscalía, mientras que representantes de la institución reiteraron su obligación de cumplir con las recomendaciones emitidas en el caso.

“Laurita yo sé que este día es muy especial para ti. Una disculpa no borra el dolor que dejó la persona que se fue. Las disculpas públicas no deberían existir, pues el Estado no debería fallar al hacer su trabajo, al buscar a una persona desaparecida”, dijo Miriam Jaqueline Palmeros Rosas del Colectivo Una Luz en el Camino.

Entregan cuerpo de Julio Cesár al IPN

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Julio César fue localizado sin vida en una jardinera, pero fue catalogado como una persona en situación de calle y trasladado al INCIFO en calidad de desconocido.

A pesar de que la dependencia contaba con información y datos biométricos, no se realizó el cotejo correspondiente que permitiera su identificación y notificación a sus padres.

Meses después, el cuerpo fue entregado a una escuela de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de un convenio, sin que la familia fuera informada.

Fue hasta noviembre de 2024 cuando, gracias a la intervención de una persona que cotejó huellas dactilares, se confirmó la identidad de Julio César. Para entonces, sus padres descubrieron que el cuerpo ya no se encontraba en el INCIFO, sino que había sido enviado al IPN.

Luego de acudir a la institución educativa, el cuerpo fue devuelto al INCIFO y finalmente entregado a la familia el 11 de noviembre de 2024, diez meses después de su fallecimiento.

Durante ese tiempo, los padres denunciaron haber enfrentado omisiones, falta de información y malos tratos por parte de funcionarios.