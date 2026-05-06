El delito que la Suprema Corte validó en 2026: ¿Cuál es y de qué trata?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó un delito, decisión que ajusta el panorama legal de quien lo cometa y que podría cambiar la justicia para las víctimas.

El máximo tribunal del país hizo válido un delito que está comprendido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

¿Qué delito validó la Suprema Corte en México?

La SCJN validó el delito de “beneficio de la explotación sexual ajena remunerada”, ilícito relacionado con la trata de personas.

Este delito castiga a quienes ganen dinero por la explotación sexual de una o más personas, a través de la prostitución, la pornografía, exhibiciones sexuales, turismo sexual u otras actividades similares mediante coerción como engaño, abuso de vulnerabilidad, amenazas migratorias o cualquier otra forma de sometimiento.

Caso abrió puerta para que la Suprema Corte validara delito

La decisión de la Suprema Corte se dio tras analizar el amparo promovido por una mujer que presuntamente laboraba en centros nocturnos.

El caso analizado involucró a una mujer condenada por beneficiarse de la explotación sexual de varias mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad.

La mujer fue acusada de estar involucrada en un esquema de explotación sexual contra dos mujeres extranjeras, quienes denunciaron haber sido sometidas mediante vigilancia, control y amenazas de denunciarlas ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con las pruebas, la responsable participaba activamente en la administración de inmuebles donde las víctimas eran explotadas, imponía reglas, supervisaba su productividad, restringía su movilidad y utilizaba amenazas de denuncia ante autoridades migratorias como mecanismo de control.

Los ministros eliminaron el agravante de sancionar por “más de una víctima” ya que implicaba una doble penalización.

¿Cómo se castiga la explotación sexual en México? Esto dice la ley

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez del artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas

Este artículo establece que será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada.