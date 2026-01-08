Identifican a mujer asesinada por un agente de ICE en Minneapolis: Renee Good dejó huérfano a un niño pequeño

Autoridades de Estados Unidos identificaron como Renee Good, de 37 años, a la mujer que murió tras ser disparada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo federal en Minneapolis.

El tiroteo ocurrió la mañana de este miércoles 7 de enero en el cruce de East 34th Street y Portland Avenue, en el sur de la ciudad, una zona donde agentes federales y autoridades locales mantenían presencia desde horas antes, mientras se registraban protestas contra operativos migratorios.

De acuerdo con un reporte de CBS, Renee Good era ciudadana de Estados Unidos, madre de un niño pequeño y no era objetivo de un arresto migratorio, sino que se encontraba en el lugar como observadora legal de acciones federales.

Así ocurrió el tiroteo en Minneapolis según testigos

Testigos dijeron a medios locales que alrededor de las 9:30 de la mañana se escucharon silbatos para alertar a vecinos sobre la presencia de agentes de ICE en la zona. Poco después, una camioneta fue bloqueada por varios agentes federales.

Según los testimonios, un agente intentó abrir la puerta del conductor, momento en el que la conductora puso el vehículo en reversa y luego avanzó nuevamente. Fue entonces cuando se escucharon al menos tres disparos.

Tras recibir los impactos, el vehículo avanzó varios metros antes de chocar contra otro automóvil. Videos difundidos en redes sociales coinciden con los relatos de los testigos y ya forman parte de las investigaciones oficiales.

🚨 Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

Las versiones de ICE y las autoridades locales sobre el tiroteo en Minneapolis no concuerdan

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , calificó la conducta de la conductora como un “acto de terrorismo doméstico”, señalando que el vehículo fue utilizado como un arma contra los agentes federales.

.@Sec_Noem: "This domestic act of terrorism to use your vehicle to try to kill law enforcement officers is going to stop, and I'm asking the DOJ to prosecute it as domestic terrorism — because it's clear that it's being coordinated. People are being trained and told how to use… pic.twitter.com/zo2nxvQ8DT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 8, 2026

En la misma línea, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la mujer formaba parte de un grupo violento y que habría intentado atropellar a agentes.

Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey , declaró haber visto los videos del incidente y calificó la versión federal como “falsa”, mientras que el gobernador de Minnesota, Tim Walz , pidió no creer la narrativa oficial y exigió una investigación completa.

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

El FBI se involucró en el caso

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el agente de ICE que disparó el arma, cuya identidad no ha sido revelada, fue hospitalizado tras el incidente y posteriormente dado de alta.

El caso es investigado por el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, mientras continúan las revisiones de los videos, testimonios y protocolos aplicados durante el operativo.

El tiroteo ocurrió en un contexto de despliegue de más de 2 mil agentes federales en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul, en medio de operativos migratorios y protestas ciudadanas.