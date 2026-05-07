Estados Unidos emite nuevas sanciones contra empresas de la dictadura de Cuba

El gobierno de Estados Unidos no deja de tener a la dictadura de Cuba en la mira. Ahora el Departamento de Estado anunció que dos empresas y una persona son sancionadas por colaborar con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Se trata de Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), Moa Nickel SA (MNSA), así como de Ania Guillermina Lastres Morera, quien forma parte de esta sanción por haber formado parte de la élite directiva de GAESA.

¿Qué empresas cubanas fueron sancionadas por el Departamento de Estado?

GAESA es una empresa controlada por los militares de Cuba y es el “corazón del sistema cleptocrático comunista” de la isla, describe el Departamento de Estado. Controla alrededor del 40% de la economía cubana y está involucrada en varios sectores.

Reportes recientes indican que las ganancias de GAESA son de más de tres veces el presupuesto del régimen y puede controlar hasta 20 mil millones de dólares en activos ilícitos.

El rol de Ania Guillermina Lastres Morera en la estructura de GAESA

Mientras que Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, es responsable del manejo de los activos de la empresa alrededor del mundo.

En la lista de sanciones también está MNSA, una empresa conjunta entre la canadiense Sherritt International Corporation y la Compañía General de Níquel, controlada por el régimen cubano.

Esta empresa se señala por explotar los recursos naturales de Cuba a expensas de los ciudadanos cubanos. “Se lucra con activos que fueron expropiados originalmente por el régimen cubano a personas y empresas estadounidenses”, detalla el Departamento de Estado.

Como parte de estas sanciones, las dos empresas y la persona sancionadas enfrentarán el bloqueo de todos los bienes e intereses primordiales que estén en Estados Unidos.

Además, prohibió que el resto de ciudadanos estadounidenses involucren bienes o intereses con los sancionados, entre ellos, contribución o suministro de fondos.

Today’s sanctions demonstrate that the Trump Administration will not stand by while Cuba’s communist regime threatens our national security in our hemisphere. We will continue to take action until the regime takes all necessary political and economic reforms. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

Marco Rubio advierte nuevas medidas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel

Marco Rubio, secretario de Estado, mencionó en su perfil de la red social X, antes Twitter, que estas sanciones son una muestra de que el gobierno de Donald Trump “no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”, destacó.

