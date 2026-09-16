VIDEO: ¿Por qué estalló la Línea 1 del Metro de CDMX? Evidencia no fue identificada y así luce la vía

Este 15 de septiembre se registró un estallido en un túnel del Metro de la Ciudad de México (CDMX) dentro de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Una cámara del sistema de videovigilancia de la Red del Metro capitalino grabó el momento exacto en que ocurrió el estruendo durante las primeras horas de haber iniciado el servicio.

¿Qué se sabe del estallido en la Línea 1 del Metro de CDMX?

A las 06:23 horas de la mañana, según el video que ha sido difundido en redes sociales, en la zona del túnel hubo un estallido cuando, al parecer, un tren estaba por llegar a la estación Gómez Farías luego de salir Pantitlán.

El estruendo ocurrió en el tramo entre Zaragoza y Gómez Farias, con dirección a Observatorio. Los usuarios, tras percatarse de lo que estaba pasando, comenzaron a correr para ponerse a salvo.

Un vez vacía la estación, de acuerdo con el video, la luz del estallido siguió e incluso se registró una columna de humo que se extendió por el anden.

En el video no se observa que alguien haya tirado algún objeto en el momento en que comenzó el estallido, como ha ocurrido en otras ocasiones donde se capta la caída de algo a las vías. En otra grabación se observa parte de la vía del tramo donde ocurrió el estallido.

¿Qué provocó el estallido en la Línea 1 del Metro hoy?

En una tarjeta informativa, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) explicó que se registró un incidente ocasionado por la caída de un objeto a las vías en la estación Gómez Farías, por lo que el servicio de la Línea 1 resultó afectado.

No obstante, de acuerdo con información consultada por Azteca Noticias, no se pudo determinar con precisión qué objeto era pues debido a la fuerza del estallido, este se fundió por completo.

El 20 de junio de 2026, se registró un estallido en la misma Línea. En aquella ocasión fue en la estación Merced debido a la caída de una sombrilla. Un día antes, en la estación Zaragoza, pasó otro incidente por caída de un bastón.

Esta tarde se registró nuevamente la caída de un objeto a la zona de vías, ahora una señora deja caer una sombrilla en la estación Merced de la Línea 1. Ayer ocurrió un incidente similar en Zaragoza, con un bastón.



Aunque no hubo personas lesionadas, estos eventos obligan a… pic.twitter.com/HXWW6tZWh6 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 21, 2026

Descartan personas lesionadas tras estallido en el Metro

El Metro señaló que a causa del cortocircuito registrado en la zona de vías, no se reportaron personas lesionadas.

Personal de Material Rodante e Instalaciones Fijas realizó la revisión correspondiente en el sitio para verificar las condiciones seguras de operación y efectuó pruebas con trenes en vacío, de manera que alrededor de las 8:30 horas, el servicio se reanudó con normalidad.

Durante la afectación, el servicio de la Línea 1 se ofreció únicamente entre Moctezuma y Observatorio. Para apoyar los traslados de las personas usuarias, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron servicio en el tramo Moctezuma–Pantitlán.

