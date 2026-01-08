Este año dará inicio la remodelación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) , un proyecto que contempla cambios en la estructura y diseño de la misma, en tanto, ya se dieron a conocer algunos avances de cómo podría quedar tras ser intervenida.

El gobierno de la CDMX adelantó en que consiste el plan de la intervención que se tiene previsto que arranque en la estación Universidad, donde se contemplan ajustes al paradero de la terminal de esta importante línea de 21 estaciones.

La remodelación de la Línea 3 del Metro de CDMX arrancará en 2026.|Gobierno de CDMX

Renovación de la Línea 3 del Metro de CDMX, ¿cómo será?

El proyecto tendrá una inversión de 41 mil millones de pesos y serán adquiridos 45 nuevos trenes con el objetivo de reducir los tiempos de espera de usuarios del Metro y agilizará el flujo en los viajes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el programa de renovación para la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que va de Universidad a Indios Verdes.

Los trabajos de rehabilitación se dividirán en varias fases, donde se contempla accesibilidad para personas con alguna discapacidad y se atenderán los problemas estructurales, como los hundimientos.

Se renovarán las vías, los túneles y, en particular, los sistemas tecnológicos y de energía para ahorrar el 35 por ciento de energía.

¿Cuándo iniciará la renovación de la Línea 3 del Metro de CDMX?

Las obras iniciarán a mediados de año en la estación Universidad y contará con una inversión de 41 mil millones de pesos. Aunque en los próximos días, adelantó la jefa de Gobierno, se dará el banderazo a la renovación.

Los trabajos comenzarán en garajes, talleres y estacionamientos de la estación Universidad a finales de enero y principios de febrero, mientras que las obras al interior del Metro comenzarán en julio.

“Vamos a renovar por completo toda la Línea. Esta obra arrancará en los próximos días con la estación Universidad con la intervención de los garajes, talleres y estacionamientos necesarios para arrancar toda la obra y toda la obra ya después iniciará a mitad del año, después del año después del Mundial, pero iniciaremos ya con estas tareas”, dijo.

¿Línea 3 del Metro de CDMX tendrá cierre de estaciones?

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, indicó que se buscará que haya “los menores cierres de operación” para no afectar a los usuarios.

De acuerdo con él, se priorizará mantener el servicio durante la remodelación y la obra civil arrancará hasta que se tenga garantizado todo lo previsto en el plan de la obra.

Brugada mencionó que debido a la antigüedad de la Línea 3 sus instalaciones se han deteriorado y presenta, por ejemplo, fallas en los sistemas tecnológicos, lo que ocasiona mayor tiempo de espera de los usuarios y ha disminuido la velocidad de avance de los trenes.

