Empujones, arrestos y acusaciones a “Los Rojos”: Exigen revocación de mandato de alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla

En Acatlán de Osorio, Puebla, una protesta ciudadana escaló a tal grado que terminó en enfrentamientos con la policía y con una solicitud formal de revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, de extracción morenista.

Protestas y enfrentamientos en la presidencia municipal de Acatlán de Osorio

Vecinos, visiblemente molestos, intentaron tomar la presidencia municipal entre empujones y forcejeos. Posteriormente, elementos de la Marina y policías municipales impidieron el ingreso. El caos dejó al menos un arresto y se registraron momentos de tensión que los habitantes grabaron y difundieron en redes sociales.

¿Por qué piden la revocación de la alcaldesa Guadalupe Lucero?

Los reclamos se centran en la figura de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, a quien los manifestantes y usuarios de redes sociales acusan de ostentar una vida de lujos, realizar viajes al extranjero y vestir ropa de diseñador mientras, denuncian, el municipio queda en el abandono.

Regidores aprueban solicitud de destitución en Acatlán de Osorio

Ante la presión, en una sesión extraordinaria, ocho de diez regidores votaron a favor de enviar al Congreso del estado la solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa. Ese mismo órgano colegiado destituyó al secretario de Seguridad municipal, Juan Alberto Domínguez, y al secretario general del ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez.

¡Caos político en Acatlán de Osorio, #Puebla!



Pobladores intentaron tomar la presidencia municipal entre empujones para exigir la destitución de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas, a quien acusan de abandono y de derrochar en viajes a Francia y ropa de lujo. La Marina y policías… pic.twitter.com/ZmYOWT5tVm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

La respuesta de la alcaldesa ante las acusaciones de desestabilización

En respuesta, la alcaldesa difundió un video en el cual alega que esto se trata de un intento de desestabilización de su gobierno por parte de grupos del crimen organizado, en específico del grupo “Los Rojos”. Incluso señaló al líder de dicha facción del crimen, Pedro Flores Romero, alias “El Peye”, por amenazas que supuestamente recibió tanto ella como su familia y lo responsabilizó por cualquier atentado contra su persona.

