Detienen a repartidor que llevaba una momia en su mochila

Un joven repartidor de comida por aplicación fue detenido por las autoridades de Perú, luego de que en su mochila encontraron una momia de entre 600 y 800 años de antigüedad, en la región de Puno.

De acuerdo con las autoridades peruanas, la momia estaba muy bien conservada; se encontraba en cuclillas dentro de la mochila del joven.

Durante un operativo, policías de la localidad de Puno realizaron una inspección a un grupo de jóvenes que se encontraban en la zona del mirador de la torres de San Carlos. Al revisar las mochilas se dieron cuenta que en una de ellas se encontraban los restos.

|Reuters

El repartidor, identificado como Julio César Bermejo, de 25 años de edad, aseguró que la momia le pertenecía a sus papá desde hacía varios años y que él solo la sacó de su casa para enseñarlas a sus amigos antes de donarla a un museo.

Julio Bermejo incluso le puso nombre a su momia: Juanita. El jóven dijo sentirse preocupado por el destino que tendría y pidió que la llevaran al museo al que él pretendía donarla.

Ante el inusual hallazgo, el Ministerio de Cultura de Perú dispuso que la momia fuera trasladada a la zona oriental de Puno para su protección y preservación. En tanto, el repartidor será investigado para saber cómo obtuvo los restos momificados.

En Perú descubre 300 tumbas antigüas

Arqueólogos de Perú han descubierto unas 30 tumbas de la época preincaica en un cementerio perteneciente al pueblo Chancay, un grupo que habitó los valles de la costa central del Perú entre los años 1000 y 1500 d.C.

Las tumbas de 800 años recién encontradas han permitido a los especialistas conocer más sobre la cultura Chancay, que ha sido poco investigada.

Las tumbas desenterradas pertenecen a personas de diferentes clases sociales, según Van Dalen, quién señaló que algunas fueron encontradas hasta cinco metros bajo la superficie y pertenecían a la élite de Chancay.