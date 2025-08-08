¡Aguas con la granizada! Reportan fuertes lluvias en la CDMX; activan Alerta Naranja en 3 alcaldías
Se registró una fuerte granizada al sur de la CDMX; además de la Alerta Naranja, hay otras cinco alcaldías con Alerta Amarilla debido a las fuertes lluvias.
Se registró una fuerte granizada al sur de la CDMX, debido a las fuertes lluvias autoridades activan la Alerta Amarilla en ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 08/08/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/Fvw7nWKGOc— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2025
EN VIVO
Fuerte lluvia en Coyoacán
Vecinos de la Avenida Aztecas, en la alcaldía Coyoacán, reportaron que sus calles quedaron inundadas y cubiertas de granizo.
Inundaciones en Insurgentes Sur
Usuarios de redes sociales, reportaron inundaciones sobre la Avenida Insurgente Sur, a la altura del Mercado de Muebles y Artesanías “Vasco de Quiroga” ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de la alcaldía Tlalpan.
Aguacero en Tlalpan
Se reporta una intensa lluvia y granizada en la zona del Ajusco en la alcaldía Tlalpan. Si vas a circular por la zona de la carretera Picacho-Ajusco toma precauciones debido a las inundaciones que comienzan a registrarse.
#LoÚltimo | Un fuerte aguacero comienza a caer sobre la zona del Ajusco, en la #CDMX.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2025
La lluvia es acompañada de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Vía: @aletsejuarez https://t.co/577J6gQp2l pic.twitter.com/SiDw2gX7ED
Activan Alerta Naranja en tres alcaldías
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se activó la Alerta Naranja en tres alcaldías debido a la intensidad de las lluvias, las demarcaciones son: Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 08/08/2025 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2025… pic.twitter.com/NFQTCuzBOD— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2025
Activan Alerta Amarilla
Autoridades de la Ciudad de México, activaron la Alerta Amarilla en ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Esto debido a las fuertes lluvias y granizada que se registraron la tarde de este viernes 8 de agosto. La zona sur es la más afectada.
