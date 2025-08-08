Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Aguas con la granizada! Reportan fuertes lluvias en la CDMX; activan Alerta Naranja en 3 alcaldías

Se registró una fuerte granizada al sur de la CDMX; además de la Alerta Naranja, hay otras cinco alcaldías con Alerta Amarilla debido a las fuertes lluvias.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Oscar Morales
Compartir nota
Fuerte-granizada-en-CDMX-activan-Alerta-Naranja-en-3-alcaldías
Fuerte granizada en CDMX; activan Alerta Naranja en tres alcaldías|FIA

Se registró una fuerte granizada al sur de la CDMX, debido a las fuertes lluvias autoridades activan la Alerta Amarilla en ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

EN VIVO

Fuerte lluvia en Coyoacán

Vecinos de la Avenida Aztecas, en la alcaldía Coyoacán, reportaron que sus calles quedaron inundadas y cubiertas de granizo.

Inundaciones en Insurgentes Sur

Usuarios de redes sociales, reportaron inundaciones sobre la Avenida Insurgente Sur, a la altura del Mercado de Muebles y Artesanías “Vasco de Quiroga” ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de la alcaldía Tlalpan.

Aguacero en Tlalpan

Se reporta una intensa lluvia y granizada en la zona del Ajusco en la alcaldía Tlalpan. Si vas a circular por la zona de la carretera Picacho-Ajusco toma precauciones debido a las inundaciones que comienzan a registrarse.

Activan Alerta Naranja en tres alcaldías

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se activó la Alerta Naranja en tres alcaldías debido a la intensidad de las lluvias, las demarcaciones son: Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Activan Alerta Amarilla

Autoridades de la Ciudad de México, activaron la Alerta Amarilla en ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Esto debido a las fuertes lluvias y granizada que se registraron la tarde de este viernes 8 de agosto. La zona sur es la más afectada.

CDMX

Nota