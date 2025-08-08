¡Aguas con la granizada! Reportan fuertes lluvias en la CDMX; activan Alerta Naranja en 3 alcaldías

Autoridades de la Ciudad de México, activaron la Alerta Amarilla en ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Esto debido a las fuertes lluvias y granizada que se registraron la tarde de este viernes 8 de agosto. La zona sur es la más afectada.